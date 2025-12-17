今（17）日落幕的NBA盃總決賽中，聖安東尼奧馬刺以113：124不敵紐約尼克，痛失冠軍金盃。除了馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）末節當機外，資深前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）冰冷的外線手感也成為賽後輿論焦點，甚至引來勇士記者的辛辣調侃，勾起「勇迷」對2016年總決賽的慘痛回憶。
外線連續兩場「打鐵」 馬刺側翼火力成缺口
本場比賽，巴恩斯出戰 23 分鐘，雖然在進攻端貢獻11分、3籃板、2助攻，投籃命中率尚可，但在關鍵的外線火力上卻是4投0中。令人擔憂的是，這已經是他連續兩場在三分線外顆粒無收，上一場比賽他更是留下三分球8投0中的慘澹紀錄。
身為隊中資深的老大哥，巴恩斯在決賽舞台未能提供穩定的外線牽制，讓尼克能更加肆無忌憚地包夾文班亞馬，成為馬刺最終被逆轉的隱形關鍵。
勇士隊記毒舌調侃：2016年的巴恩斯「穿越」了
賽後，勇士隊記Joe Viray在社群平台上語帶嘲諷地寫道：「喔，看來是2016年的哈里森·巴恩斯穿越到了今晚。」這番言論隨即引發熱議
時間回到2016年那場著名的「勇騎大戰」。當年效力於勇士的巴恩斯，在總決賽期間手感迷航，三分球共計29投9中。尤其在最後三場比賽中，他的三分球僅15投3中，其中在關鍵的第6戰更是全場8投0中，讓騎士大膽採取「放投巴恩斯」的防守策略，讓勇士進攻陷入泥沼。即使勇士已經率先取得聽牌優勢，最終仍慘遭逆轉，無緣當年度金盃。
如今在NBA盃的決賽舞台，巴恩斯再度陷入外線「失靈」的窘境，彷彿歷史重演。對於陣容年輕的馬刺而言，巴恩斯的經驗本應是年輕球員的支柱，但在這場一戰定生死的決賽中，他再次面臨了外線被放投的心理考驗。賽後不少球迷感嘆，即便過了這麼多年，面臨大場面的巴恩斯似乎仍未完全走出當年的夢魘。
消息來源：勇士隊記Joe Viray X
