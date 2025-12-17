朱孝天從F4 7月中合體後即爭議不斷，如今被從團體除名的他又被爆出，疑似拉黑（封鎖、將某人加入黑名單）曾經一起合作成名劇《流星花園》的演員歐定興，對此，歐定興完全不解為何會被朱孝天拉黑，直呼「真的很無語」。
遭朱孝天加入黑名單 歐定興：我真的很無語
日前，歐定興發文，貼出朱孝天微博主頁的截圖，可見他無法查閱朱孝天發布的任何動態，頁面僅顯示「由於對方設置，你無法查看其主頁內容」，歐定興寫下：「對他（朱孝天），我真的很無語...」對於自己被朱孝天封鎖感到莫名其妙。
歐定興表示，如果他和朱孝天原本私下有聯繫方式，而被對方刪除好友，自己不覺得有什麼，但是拉黑微博跟刪除好友差別很大，因為拉黑要專門從一個人的主頁進行拉黑，歐定興至今仍百思不得其解，為何朱孝天要特地把他加入黑名單內。
網友對此議論紛紛，「說的也是，專門進你主頁拉黑就很沒有必要...」、「你跟他說什麼了嗎」、「這是得多大的仇啊！」還有人透露自己也被朱孝天拉黑，也有網友猜測，可能是歐定興之前點讚一篇批評朱孝天的文章。
歐定興演出《流星花園》配角 劇中被道明寺納入F4旗下
歐定興當年在《流星花園》飾演杉菜（大S 飾演）的國中同學兼好友「陳清和」，劇情曾經演出道明寺（言承旭 飾演）不滿花澤類（周渝民 飾演）跟他競爭追求杉菜，而將花澤類從F4中除名，並逕自找來清和遞補花澤類的位置，組成新的F4，讓美作（吳建豪 飾演）和西門（朱孝天 飾演）無法接受。
資料來源：演員歐定興微博
