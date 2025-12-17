我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山本在2023年經典賽曾於預賽對澳洲先發，主投4局無失分拿下勝投，並在準決賽對墨西哥中繼登板，留下3.1局、失2分的成績。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸於今（17）日出席「第55屆內閣總理大臣杯日本職業體育大獎」頒獎典禮，並榮獲最高榮譽的「大賞」。在會後受訪時，山本也針對明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）表達積極的態度，直言若條件允許，能再度披上日本隊戰袍將是「最理想的情況」。同時山本也坦言目前身體狀況良好，11月有獲得充分休息，因此如果調整一切順利，是可以在經典賽出賽的。談到獲頒「大賞」的感想，山本表示：「能夠獲得這個獎項，真的感到無比光榮，也讓我更想繼續努力下去。」本季他在大聯盟第2年就擔任道奇開幕戰先發投手，並成為全隊唯一從開季一路守住先發輪值的投手，整季出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49的亮眼成績。在季後賽舞台，山本更是火力全開。他於國聯冠軍賽第2戰與世界大賽第2戰完成連續兩場完投，成為自2001年席林（Curt Schilling）後，24年來首位在季後賽連續完投的投手。世界大賽第6戰主投6局僅失1分，第7戰臨危受命再登板，投2.2局無失分，成功拿下系列賽第3勝，並榮膺世界大賽最有價值球員（MVP），成為自2009年松井秀喜後，16年來首位獲此殊榮的日本選手。對於是否再度披上「日本武士」戰袍征戰經典賽，山本坦言目前尚未做出最終決定，但態度相當積極：「上一屆經典賽是一個非常棒的賽事，我自己也從中感受到身為選手的喜悅。如果能再在那個舞台上比賽，會是最理想的狀況。」針對外界關心的疲勞與傷病風險，山本回應，目前身體狀況良好，11月也獲得充分休息，現在已經逐步展開訓練，「如果調整一切順利，我認為自己是可以在經典賽出賽的。這個賽季投得多，但只要狀態能像往常一樣循序提升，就沒有問題。」展望新賽季，山本也立下新目標：「我希望每一年都能刷新自己心中最好的賽季。今年學到了很多、成長也很多，希望能把更進化的自己展現在球迷面前。」山本在2023年經典賽曾於預賽對澳洲先發，主投4局無失分拿下勝投，並在準決賽對墨西哥中繼登板，留下3.1局、失2分的成績。隨著大谷翔平日前也已透過社群平台表態參戰，若山本以及道奇球團最終點頭，將為力拚連霸的日本武士隊再添一大強心針。