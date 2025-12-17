我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平在2024賽季締造「50轟50盜」驚人紀錄，由優式資本以台幣1.4億元標下，當時還在台北101觀景台展出。（圖／吳翊婕攝）

MLB洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今年10月17日面對釀酒人的國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰二刀流出戰，結果投出6局無失分狂飆10K，打擊則上演三響砲，以一己之力把道奇送進世界大賽，被譽為今年最經典戰役之一，而該場打破紀錄的第3支全壘打球，如今被放到「Goldin」拍賣會現場，金額有望打破台灣企業優式資本以約新台幣1.4億元天價拍下的50轟、50盜壘用球。大谷翔平今年率領道奇勇闖季後賽，國聯冠軍賽G4，由他二刀流先發出戰，結果他擔任投手繳出6局未失分、10次三振，完全壓制釀酒人火力，打擊上還揮出3轟、成為史上第一位同場繳出6局無失分、還打出超過1轟的球員，當然也是「單場3轟、10次三振」歷史第一人。大谷翔平該戰的第3支全壘打，由一位商人弗洛雷斯（David Flores）在該場結束後，向球迷購得這顆球，隨後拒絕200萬美元的報價，決定將其拍賣。對於市場反應，弗洛雷斯充滿信心地表示，「無論結果如何，它的價格都會比現在的200萬美元還高上不少。」拍賣會組織「Goldin」創始人兼首席執行官戈爾丁（Ken Goldin）也評論道：「這顆球的價格會超過那顆嗎？很有可能。」戈爾丁隨後提到去年那顆以440萬美元成交的「50-50」全壘打，由台灣企業優式資本以約新台幣1.4億元天價標下，還在101觀景台舉辦活動，讓球迷一窺傳奇全壘打的風采。「關於價格的一切，都取決於競標者的熱情。」