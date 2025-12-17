我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB洛杉磯道奇官方媒體「Dodger Blue」 今（17）日報導關於「10月先生」赫南德茲（Kike Hernandez）未來動向，他今年成為自由球員，至今尚未與道奇簽下新合約，儘管有離隊可能，但普遍仍認為他與道奇球團已有某種默契，「可以會依循去年的方式，在春訓時才確定合約。」但整體仍可期待他重返洛杉磯。現年34歲的赫南德茲是道奇近代最具代表性的工具人之一，2015年至2020年效力球隊長達6年時間，奪冠後轉隊至紅襪，2023年又回到老東家效力至今，儘管目前與道奇合約仍未定，但與球團關係保持良好，還幫球隊招募到救援王狄亞茲（Edwin Diaz）。談到新球季動向，赫南德茲表示並不著急，「當然，我剛做了左手肘手術，肯定趕不上開幕戰，所以沒必要著急。如果一切順利，我會回到洛杉磯。」赫南德茲也清楚知道自己的任務，「重要的是，在10月份做好準備，迎接下半賽季的到來。」赫南德茲是標準的大賽型球員，生涯例行賽OPS為.707，與各隊工具人並無太多差距，但來到季後賽戰場，生涯OPS就會提升到.826，如今也已3冠在手，表現判若兩人。「Dodger Blue」提到，赫南德茲去年世界大賽結束後成為自由球員時，曾向道奇提出續約請求，「這件事確實發生過，但他直到春訓開始前，才敲定他的新一年合約。」而今年，由於赫南德茲正在手術復健期，因此可能也會延續去年的談約狀況。「雙方都有默契了，赫南德茲高機率會在2026年重返道奇。很有可能會像上個休賽季一樣。」