MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）德州遊騎兵今（17）日與39歲資深右投馬丁（Chris Martin）達成續約協議，雙方簽下一紙1年短約，合約將在完成體檢後正式生效。馬丁將於明年6月滿40歲，但他近年仍展現穩定且具壓制力的後援表現，成功獲得球團信任續留陣中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
39歲依舊犀利！防禦率展現頂級壓制力

身高6呎8吋（約203公分）的馬丁，儘管明年6月就將邁入40歲大關，但在投手丘上的威懾力絲毫不減。他在2025年球季為遊騎兵出賽49場，繳出2勝6敗、防禦率2.98的優質成績，並送出43次三振。

數據顯示，馬丁在2022年至2025年這4個賽季間，平均防禦率僅有極其優異的2.60。他的招牌四縫線速球均速仍維持在94.7英哩（約152.4公里），搭配精準的卡特球、指叉球、伸卡球及Sweeper，讓他在大聯盟高強度的後援戰場中，依然是打者難以攻克的障礙。

曲折職涯轉身！馬丁從日職火腿到世界大賽冠軍

馬丁的職業生涯堪稱勵志典範。他在2005年就被選中，卻因傷勢與現實磨難，直到2014年才在洛磯迎來大聯盟初登場。2016至2017年間，他決定跨海加盟日職北海道火腿鬥士，當時與陽岱鋼、大谷翔平等人當過隊友，並在2016年協助火腿奪下日本一。

這段旅日經驗成為他重返美職的跳板，2018年他受遊騎兵青睞重回大聯盟後，自此站穩腳步，並在2021年隨勇士奪得世界大賽冠軍。近8年來，馬丁合計投了352.2局，防禦率僅 3.04，展現了極高的職業穩定度。

馬丁傷癒歸來擺脫「胸廓出口症候群」陰影

雖然馬丁在2025年球季多次因肩膀疲勞、小腿拉傷進出傷兵名單，並在9月被診斷出「胸廓出口症候群」導致賽季提前報銷，但遊騎兵顯然對他的恢復狀況充滿信心。球團期盼這位經驗豐富的老將能繼續發揮領袖氣質，帶領年輕的牛棚群發起衝擊。

馬丁生涯在大聯盟累積418場出賽，全數為後援身分，合計18勝、119次中繼成功及16次救援成功，平均防禦率3.33。隨著他正式和游騎兵續約，這位「火球大叔」將挑戰在40歲高齡持續於大聯盟投手丘上燃燒熱魂。


更多大聯盟相關新聞：

MLB／費城人補強外野！簽下強打賈西亞　卡斯提亞諾斯恐遭放棄

MLB／洋基交易夢碎！遭馬提列「不可交易球隊」補強二壘受阻

MLB／大谷翔平2026預測成績出爐！美媒：無法破10勝、看好敲43轟

相關新聞

MLB／道奇「10月先生」將離隊？外媒揭露未來動向：延續去年做法

MLB／大谷翔平傳奇三響砲球拍賣！有望打破優式資本1.4億台幣紀錄

MLB／道奇想要岡本和真？外媒驚爆搶人計畫：他們知道日本人多強

MLB／不是大谷翔平！教頭親選「最不想對決的打者」　道奇1人獨走