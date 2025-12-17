我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）德州遊騎兵今（17）日與39歲資深右投馬丁（Chris Martin）達成續約協議，雙方簽下一紙1年短約，合約將在完成體檢後正式生效。馬丁將於明年6月滿40歲，但他近年仍展現穩定且具壓制力的後援表現，成功獲得球團信任續留陣中。身高6呎8吋（約203公分）的馬丁，儘管明年6月就將邁入40歲大關，但在投手丘上的威懾力絲毫不減。他在2025年球季為遊騎兵出賽49場，繳出2勝6敗、防禦率2.98的優質成績，並送出43次三振。數據顯示，馬丁在2022年至2025年這4個賽季間，平均防禦率僅有極其優異的2.60。他的招牌四縫線速球均速仍維持在94.7英哩（約152.4公里），搭配精準的卡特球、指叉球、伸卡球及Sweeper，讓他在大聯盟高強度的後援戰場中，依然是打者難以攻克的障礙。馬丁的職業生涯堪稱勵志典範。他在2005年就被選中，卻因傷勢與現實磨難，直到2014年才在洛磯迎來大聯盟初登場。2016至2017年間，他決定跨海加盟日職北海道火腿鬥士，當時與陽岱鋼、大谷翔平等人當過隊友，並在2016年協助火腿奪下日本一。這段旅日經驗成為他重返美職的跳板，2018年他受遊騎兵青睞重回大聯盟後，自此站穩腳步，並在2021年隨勇士奪得世界大賽冠軍。近8年來，馬丁合計投了352.2局，防禦率僅 3.04，展現了極高的職業穩定度。雖然馬丁在2025年球季多次因肩膀疲勞、小腿拉傷進出傷兵名單，並在9月被診斷出「胸廓出口症候群」導致賽季提前報銷，但遊騎兵顯然對他的恢復狀況充滿信心。球團期盼這位經驗豐富的老將能繼續發揮領袖氣質，帶領年輕的牛棚群發起衝擊。馬丁生涯在大聯盟累積418場出賽，全數為後援身分，合計18勝、119次中繼成功及16次救援成功，平均防禦率3.33。隨著他正式和游騎兵續約，這位「火球大叔」將挑戰在40歲高齡持續於大聯盟投手丘上燃燒熱魂。