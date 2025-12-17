我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟洛杉磯道奇王牌山本由伸靠著世界大賽神勇發揮，成全世界注目焦點，今（17）日獲頒內閣總理大臣盃日本職業運動大獎，本人穿著灰色西裝，親自出席受訪，表示樂見更多日本同胞挑戰大聯盟，「未來會有更多日本球員在大聯盟的賽場上同場競技，所以我非常期待。」「日本球員的數量正在增加。我認為球迷們最期待的，就是看到他們去大聯盟試訓。」對於近期眾多日本職棒主力球員挑戰美國大聯盟的現象，山本由伸表達對未來的期待：「我相信，未來會有更多日本球員在大聯盟的賽場上同場競技，所以我非常期待。」今年休賽季，野手包括養樂多重砲手村上宗隆、讀賣巨人主砲岡本和真，投手則有2位西武強投今井達也、高橋光成，透過入札制度期望站上世界最高殿堂，多數人皆吸引複數支球隊興趣。今年為山本由伸效力美職球隊第2年，他成為16年來第2位榮膺世界大賽MVP的日本球員，第一位是「酷斯拉」松井秀喜。他在世界大賽出賽3戰，首次登板為G2，他投出9局僅失1分好投，花費105球拿下勝投，G6則再度先發，用96球僅失1分好投拿下第2勝。就在眾人以為山本由伸今年世界大賽已經完成任務之時，第7戰道奇與藍鳥一路血鬥，山本由伸第九局於一片驚嘆中登場，主投2.2局無失分，幫助道奇守住局面，最終助隊完成世界大賽衛冕霸業。