我是廣告 請繼續往下閱讀

在日前落幕的世界大賽期間，美國全國轉播出現「轉播單位過度偏袒洛杉磯道奇」的爭議，近期再度延燒。多倫多藍鳥總教練施耐德（John Schneider）近日公開對當時的轉播內容做出回應，語帶諷刺地表示自己「實在忍不住不說」。今年世界大賽由《FOX Sports》負責全美轉播，擔任實況主播的是洛杉磯球迷相當熟悉的戴維斯（Joe Davis）。Davis自2015年起便在地方台《SportsNet LA》長期轉播道奇比賽，因此在世界大賽期間，其播報內容被不少球迷質疑過度偏向道奇，引發大量投訴聲浪。施耐德日前登上播客節目《Foul Territory》時坦言，真正讓他感到不滿的並非自己，而是身邊親友的反應。「老實說，我自己並沒有聽轉播，現場根本聽不到聲音，」施耐德表示，「但我的家人、朋友，還有身邊很多人都一直跟我抱怨那個轉播。」隨後在接受美國媒體《Awful Announcing》訪問時，施耐德先是對戴維斯大力稱讚，表示「我對他抱持最高的尊敬，他是一位非常出色、也很有魅力的人，工作表現真的非常棒」，語氣看似客套卻話鋒一轉。「正因為如此，我才覺得這算是一個小小、無傷大雅的回擊，」施耐德補充道，「我實在忍不住不提一下。」這番發言被外界解讀為「帶刺的恭維」，既未正面開砲，卻也清楚表達立場，成為世界大賽話題延燒後的另一起場外插曲。