▲洛杉磯道奇今年休賽季又簽下牛棚大將迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇近年憑藉驚人的資金實力，在大聯盟掀起一波又一波補強浪潮，也引發不少「不公平競爭」的質疑聲浪。對此，曾任辛辛那提紅人與華盛頓國民總管的美國分析師Jim Bowden近日公開為道奇辯護，直言道奇隊繳納的豪華稅連紐約洋基和大都會都比不過，甚至對反對者拋出一句極具爭議性的建議：「如果不滿意，那就當道奇球迷就好。」Bowden於美國時間12月15日登上知名棒球播客節目《Foul Territory》時直言，道奇的財力已經到達「難以比較」的層級。「他們光是繳納的豪華稅，就已經超過聯盟中16支球隊的整體薪資總額，」Bowden指出，「而且這種投入程度，連紐約的球隊都完全比不上。」目前正力拚世界大賽三連霸的道奇，陣中集結了大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等頂級球星，本季休賽期又以3年6900萬美元的合約，簽下前大都會守護神迪亞茲（Edwin Diaz），持續補強戰力。Bowden強調，道奇並非單純「砸錢買人」，而是有系統、有邏輯地運作球隊。「他們的管理團隊非常重視球員的人格特質、職業態度與性格，只引進適合團隊文化的人選。至於天賦，那當然不在話下。」針對外界批評道奇「破壞競爭平衡」，Bowden也展現出相當直白的態度。他坦言，像匹茲堡海盜這樣的小市場球隊球迷，對此感到不公平「完全可以理解」，但隨後話鋒一轉：「不過，沒有人規定你一定要當海盜迷。如果你真的覺得不公平，那就改支持道奇吧。」道奇持續用資金與戰績寫下新王朝，也讓大聯盟的貧富差距議題再次浮上檯面。這樣的「道奇模式」究竟是聯盟進步的象徵，還是制度失衡的縮影，未來勢必仍將成為球迷與媒體間持續爭論的焦點。