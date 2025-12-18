洛杉磯道奇近年憑藉驚人的資金實力，在大聯盟掀起一波又一波補強浪潮，也引發不少「不公平競爭」的質疑聲浪。對此，曾任辛辛那提紅人與華盛頓國民總管的美國分析師Jim Bowden近日公開為道奇辯護，直言道奇隊繳納的豪華稅連紐約洋基和大都會都比不過，甚至對反對者拋出一句極具爭議性的建議：「如果不滿意，那就當道奇球迷就好。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇付的豪華稅　連洋基都比不過

Bowden於美國時間12月15日登上知名棒球播客節目《Foul Territory》時直言，道奇的財力已經到達「難以比較」的層級。「他們光是繳納的豪華稅，就已經超過聯盟中16支球隊的整體薪資總額，」Bowden指出，「而且這種投入程度，連紐約的球隊都完全比不上。」

目前正力拚世界大賽三連霸的道奇，陣中集結了大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）等頂級球星，本季休賽期又以3年6900萬美元的合約，簽下前大都會守護神迪亞茲（Edwin Diaz），持續補強戰力。

打不贏道奇怎麼辦？球評：改當道奇球迷

Bowden強調，道奇並非單純「砸錢買人」，而是有系統、有邏輯地運作球隊。「他們的管理團隊非常重視球員的人格特質、職業態度與性格，只引進適合團隊文化的人選。至於天賦，那當然不在話下。」

針對外界批評道奇「破壞競爭平衡」，Bowden也展現出相當直白的態度。他坦言，像匹茲堡海盜這樣的小市場球隊球迷，對此感到不公平「完全可以理解」，但隨後話鋒一轉：「不過，沒有人規定你一定要當海盜迷。如果你真的覺得不公平，那就改支持道奇吧。」

道奇持續用資金與戰績寫下新王朝，也讓大聯盟的貧富差距議題再次浮上檯面。這樣的「道奇模式」究竟是聯盟進步的象徵，還是制度失衡的縮影，未來勢必仍將成為球迷與媒體間持續爭論的焦點。

▲洛杉磯道奇正式為新援終結者迪亞茲（Edwin Díaz）舉行入團記者會。這位30歲的右投，今休賽季與道奇簽下3年總值6900萬美元的合約（約合新台幣21.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今年休賽季又簽下牛棚大將迪亞茲（Edwin Díaz）。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：THE DIGEST

MLB相關報導：

🔥MLB／村上宗隆身價暴跌？剩5天還沒簽　日媒慌了：大谷也容易吞K

🔥MLB／道奇想要岡本和真？外媒驚爆搶人計畫：他們知道日本人多強

🔥MLB／金河成拒絕運動家長約！寧少拿9億　竟是波拉斯「慣用伎倆」

相關新聞

MLB／山本由伸獲頒日本職業運動大獎！樂見更多日本人站穩大聯盟

MLB／曾與大谷翔平、陽岱鋼並肩作戰！40歲馬丁1年約重返遊騎兵

MLB／道奇「10月先生」將離隊？外媒揭露未來動向：延續去年做法

MLB／大谷翔平傳奇三響砲球拍賣！有望打破「優式資本」1.4億紀錄