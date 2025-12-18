我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐潔兒（左2）臉上完全沒有歲月的痕跡，看起來絲毫不像47歲！（圖／高欣欣 欣想事成俱樂部 臉書）

47歲女星徐潔兒2003年出演偶像劇《海豚灣戀人》，在劇中飾演反派沈曼青一角獲得許多知名度。她在2008年將事業中心轉往中國後就鮮少露面，日前她為了高欣欣婚禮特別回台，姐妹聚會的照片也曝光，她的臉上看起來沒有一點歲月的痕跡，超逆齡外表就像20歲大學生！高欣欣在臉書曬出和徐潔兒等人聚會的照片，並寫下：「好難得的約上了，一起提早過聖誕節，潔兒久久回台，這次看她非常的安穩，談笑中有暖度，真的很替她開心～」透露多年姐妹本次為了自己和李國超的婚禮回到台灣，能夠睽違多時再次見面，讓她感到非常開心。曝光的照片中，可看見47歲的徐潔兒帶著棕色鴨舌帽，身穿米色上衣，長年保養得當的她，臉上完全沒有歲月的痕跡，說她是20歲大學生也許都會有人相信。不僅如此，和徐潔兒透過《海豚灣戀人》結識的林韋君，也在社群上傳兩人合照，透露徐潔兒本次趁拍戲空檔，飛回家跟自己「同居」，甚至還給了自己聖誕禮物小熊貓，「我用鹹酥雞、白酒回禮」，分享多年閨密互動。徐潔兒2003年演出經典偶像劇《海豚灣戀人》，在劇中她演出壞女兒沈曼青，用精湛的演技完美詮釋明星氣場及心中無限城府，現在仍在許多劇迷心中有著許多地位。2008年她將演藝重心轉往中國，在多部古裝劇、職場劇中有亮眼表現，是一位在兩岸影視圈都擁有知名度的女演員。