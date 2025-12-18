我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F3言承旭（左起）、吳建豪、周渝民，以及五月天主唱阿信，明日將在上海舉辦全新巡演，一連四天5萬張門票全部完售。（圖／阿信 IG @ashin_ig）

▲朱孝天（如圖）近日飽受輿論攻擊，他與老婆韓雯雯前往尼泊爾散心。（圖／朱孝天IG @kenchu9）

F3言承旭、吳建豪、周渝民，以及五月天主唱阿信，舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，明（19）日將在上海開唱，5萬張門票完售，人氣超高。而被「除名」的朱孝天，近日則與老婆韓雯雯一同飛到尼泊爾旅遊，他在微博曬出多張風景照，寫道：「在這裡，身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沉澱。」由言承旭、吳建豪、周渝民以及阿信明日起，將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心連唱四天，「F✦ FOREVER恆星之城」演唱會5萬張門票全部完售。而昔日團員朱孝天未參與演出，近日飽受輿論攻擊的他，與老婆韓雯雯前往尼泊爾散心，PO出多張風景照，感嘆：「尼泊爾真的是個很神奇的國度⋯在這裡，身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沉澱。」另外，他也在IG上分享旅遊影片，表示最佩服的是尼泊爾的交通，彷彿交通規則都不存在，過馬路的人、摩托車和汽車，大家都相當隨性，沒有任何不愉快。朱孝天不禁有感而發說：「隨性從不是放任的散漫，是心裡那份不慌不忙的自在。」貼文一出，有網友虧他「你是該淨化一下心靈」，另外也有人替他說話，直言「黑粉們可以退下了，不是當事人，誰都沒資格質疑和詆毀孝天」、「好好享受旅途，遠離負能量」。事實上，F4無緣合體讓不少粉絲感到十分可惜，當年電視劇《流星花園》的推手柴智屏，昨日受訪時被問到F4合體破局一事，她直言所謂的團體應該是有志一同為了目標和理想往前走，就算今天朱孝天沒有接受到相關邀約，但他仍然是F4成員之一是永遠不可能改變的。