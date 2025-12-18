世界羽聯（BWF）年終總決賽昨（17）日在中國杭州正式點燃戰火，台灣男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤於小組賽首戰壓軸登場，與世界排名第1的南韓黃金組合金元昊／徐承宰對決，雙方激戰3局，無奈對手的發揮更為出色，麟榤配便已19：21、25：23、14：21落敗，吞下對戰4連敗，小組賽首戰未能開胡。

麟榤配開低走高的一年　驚險取的年終賽門票

年終總決賽僅有各單項年度巡迴賽積分前8名才能取得參賽資格。麟榤配本季上半年狀態起伏，多次止步16強，但下半年表現逐漸回穩，先在台北公開賽奪冠，隨後於11月德國海洛公開賽再度封王，並在日本熊本大師賽闖進4強，成功拉尾盤取得年終賽門票。

年終賽首戰面對宿敵南韓　激戰3盤吞敗

年終賽麟榤配首戰面對南韓組合金元昊／徐承宰，首局雙方就展開激烈拉鋸，麟榤配率先以11：8領先進入技術暫停，不料暫停過後遭南韓組合打出7：1攻勢逆轉，金元昊／徐承宰率先逼出局點，麟榤配雖一度追近比分，仍以19：21讓出首局。

第2局麟榤配重整旗鼓，雙方持續互有領先，麟榤配在14：16落後下連得5分反超，卻錯失多個局點遭對手追平，不過關鍵時刻2人頂住壓力，歷經延長激戰後以25：23扳回一城，將戰局扳平。

決勝局雙方再度短兵相接，金元昊／徐承宰以11：8領先進入技術暫停，暫停後拉出一波攻勢擴大差距。麟榤配雖奮力追分，一度將比分逼近，但關鍵分處理仍稍嫌急躁，最終以14：21落敗。

南韓組合勢不可擋　麟榤配接下來必須全力搶勝拼晉級

南韓組合金元昊／徐承宰本季狀態火燙，已在多項大賽豪取10座冠軍，追平男雙單季最多冠紀錄，展現世界第一的統治力。而麟榤配小組賽同組對手還包括馬來西亞萬煒聰／鄭凱文及印尼古塔瑪／伊斯法哈尼，接下來仍須全力搶勝，力拚晉級希望。

