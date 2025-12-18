湖人之所以遲遲不願動用2026年首輪選秀權，做主要的考量正是為了保留未來追逐字母哥

▲湖人管理層內部的盤算是，一旦字母哥在今年夏天或下個賽季真正進入交易市場，湖人至少能在選秀夜理論上掌握三枚可運用的首輪籤。（圖／美聯社／達志影像）

追逐字母哥並非一時興起，而是延續多年、符合組織邏輯的長期佈局

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來動向持續牽動聯盟神經，而洛杉磯湖人始終未曾離開這場「世紀賭局」。根據湖人隨隊記者Jovan Buha透露，，或其他等級巨星的關鍵籌碼，甚至為此他們連幾乎等於非賣品的里夫斯（Austin Reaves）都能動。湖人近期傳出對於紐奧良鵜鶘隊瓊斯（Herbert Jones）很感興趣，；而他們一直以來的理想中鋒人選、由他爵士，但湖人仍未有進一步動作，主要原因是不願輕易交出2026首輪。Buha指出，湖人管理層內部的盤算是，，形成具備實質討論空間的報價。「你可以私下與公鹿溝通，告訴他們：如果我們給你一個首輪，加上另外兩個未來首輪，再配合里夫斯的先簽後換，把薪資結構調整好，在休賽季CBA的彈性下，這是一場可以被討論的交易，」Buha直言。現年31歲的阿德托昆博依舊是聯盟最具統治力的球星之一，本季場均 28.9分、10.1籃板、6.1助攻，但公鹿戰績起伏不定，也讓未來方向逐漸浮上檯面。E，評估是否續留密城，或尋求交易的可能性。對湖人而言，。若能將字母哥與正值巔峰、打出MVP等級表現的唐西奇（Luka Dončić）聯手，將瞬間打造聯盟史上最具破壞力的雙人組之一，也能徹底拉高湖人的爭冠天花板。不過，現實層面仍充滿阻礙。湖。聯盟普遍認為，資產池更深的球隊——例如 尼克——在競逐戰中仍占上風。Buha也提醒，，並非單方面意願就能促成。即便如此，這仍是湖人一貫的操作模式——只要有世代級球星出現任何可能流動的跡象，湖人一定會在場邊準備好方案、保留彈性、靜候時機。