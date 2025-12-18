金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在連續三場比賽健康卻未獲上場機會後，根據《NBC Sports Bay Area》報導，總教練柯爾（Steve Kerr）今（18）日訓練結束後證實，庫明加將於明日客場對陣鳳凰城太陽的比賽中重返球場。柯爾表示，是否讓球員重新回到輪替，關鍵在於他們於訓練中的態度與反應，而這周庫明加的表現非常出色：「即使掉出輪替，他依然非常努力，我決定給他應得的回報。」
柯爾公開點讚：庫明加過去一周的表現無懈可擊
庫明加近期在勇士的輪替名單中徹底消失，引起外界諸多猜測。柯爾強調，這次「解凍」的原因是庫明加過去一周所展現的職業態度：「你絕對會想觀察球員在練習中的反應，」柯爾表示。「我可以告訴各位，JK（庫明加）這周表現得非常出色。儘管跌出輪替，他依然保持高度專注、練球非常刻苦，我決定給予他應有的獎勵。」
勇士陷入泥沼 急需庫明加的運動天賦
勇士隊目前戰績為13勝14負，暫居西區第8。球隊近期吞下2連敗，且連續2場都在第4節慘遭逆轉，包括周一以131：136不敵拓荒者。在那場失利中，勇士明顯在速度與爆發力上落後於對手，而身為隊內「體能天花板」的庫明加，正是解決此問題的關鍵。
雖然柯爾尚未透露庫明加是否會重返先發，但他預計將從替補出發。目前勇士傾向維持由柯瑞（Stephen Curry）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler III）、格林（Draymond Green）以及新秀波斯特（Quinten Post）組成的先發陣容。
交易流言纏身 庫明加必須證明自己「物超所值」
庫明加本賽季的表現並不穩定。他在開季前12場比賽擔任先發，隨後因雙膝肌腱炎缺陣7場。傷癒回歸後，他的手感跌入冰點，近三場出賽命中率僅有三成出頭（32投8中）。
除了場上表現，庫明加的動向也備受關注。他在訓練營期間簽下了2年4850萬美元的合約，雖然在明年1月15日前無法被交易，但他頻頻出現在各種交易傳聞中。對於勇士而言，現階段最重要的任務是讓這筆投資產生價值。
正如柯爾所言：「他需要回到場上。」在面對強敵太陽的關鍵時刻，庫明加能否把握住這次難得的機會，將直接影響他在球隊的未來。
消息來源：《NBC Sports Bay Area》
