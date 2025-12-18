我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓火箭與丹佛金塊日前的一場激戰雖已落幕，但賽後風波仍持續延燒。由於公開抨擊裁判的執法標準，甚至直接在記者會上直言「裁判表現得就像個追星族」，因此NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（18）日正式宣布，對火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）處以25000美元（約合新台幣78.8萬元）的罰款。這場爭議不斷的比賽，火箭最終在延長賽以125：128惜敗金塊。賽後，向來有話直說的烏度卡在記者會上火力全開，直指這是他「長久以來見過吹得最差的一場球」。烏度卡不僅質疑裁判的專業度，更指名道姓批評主裁判扎巴（Zach Zarba）：「兩位裁判根本不該出現在場上，而裁判長表現得就像個追星族，導致判決尺度極度不一致。我很驚訝我們竟然沒多領到幾個技術犯規。」這番言論被聯盟認定為「公開批評裁判」，因而開出罰單。這場比賽的關鍵爭議之一，發生在正規賽最後2.3秒。當時金塊落後1分卻握有球權，在尚未完成發球的情況下，火箭後衛阿門（Amen Thompson）被判犯規，讓穆雷（Jamal Murray）直接站上罰球線，兩罰中一追平比分，將戰局拖入延長賽。聯盟隨後公布延長賽最後兩分鐘裁判報告，內容顯示共有3次關鍵誤判，且全部對金塊有利。包括剩下1分40秒時，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）成功封阻尼約基奇（Nikola Jokic）卻被吹犯規；1分鐘左右，金塊球員哈德威（Tim Hardaway Jr.）對申京（Alperen Sengun）的犯規遭到漏判；以及終場前47秒，阿門對穆雷的抄截被誤判為犯規，讓穆雷再獲兩次罰球機會。裁判報告指出，這三次判決皆為錯誤吹判，直接讓金塊多獲得4次罰球，並在比賽最後關頭將比分拉開至128：122，奠定勝基。雖然25000美元的罰單已成事實，但烏度卡的「重砲發言」顯然是為了替球隊爭取公平的對待。在競爭激烈的西區，每一場勝負都關乎季後賽排位，而這場被報告認證「誤判連連」的比賽，無疑讓火箭隊吞下了最苦澀的一敗。