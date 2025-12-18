我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇在周三練球後受訪時，親自回應與雷迪克的會談內容。（圖／美聯社／達志影像）

▲唐西奇向來不是以防守見長的球員，而年過40的詹姆斯，雖然生涯早期曾是頂級防守者，但隨著年齡增長，防守影響力已有所下滑。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人本季戰績亮眼，目前以18勝7敗名列西區前段班，但光鮮的勝負表背後，防守問題已逐漸浮上檯面。根據NBA防守效率數據，湖人目前僅排名聯盟第20，防守效率值高達116.5，與戰績不佳的球隊為伍。數據顯示，湖人防守表現甚至落在戰績11勝16敗的公鹿（第21名，117.0）之前，也僅略優於6勝20敗的溜馬（第19名，116.1）。這樣的排名，對一支以爭冠為目標的球隊而言，顯然並不理想。雖然「防守贏得冠軍」的說法在現代NBA已不再絕對，但若防守僅居聯盟後段班，幾乎不可能真正投入冠軍競逐行列。湖人總教練雷迪克（JJ Redick）也意識到問題根源，並在上周親自與唐西奇（Luka Dončić）與詹姆斯（LeBron James）進行會談，直指防守態度與投入度不足的狀況。唐西奇向來不是以防守見長的球員，而年過40的詹姆斯，雖然生涯早期曾是頂級防守者，但隨著年齡增長，防守影響力已有所下滑。更關鍵的是，兩位當家球星在場上的防守積極度，並未帶動整體士氣。唐西奇在周三練球後受訪時，親自回應與雷迪克的會談內容。「那次談話很好，我們聊了很多，不只是防守。」唐西奇表示，「教練說得沒錯，尤其是明星球員，必須付出更多。這是我們的責任，也是我的責任。我們必須在比賽一開始就做得更好。」數據也佐證這一點。湖人整場比賽的防守效率已不理想，而首節防守更是災難性，首節防守效率高達120.0，排名聯盟第24，這也直接反映在先發陣容，尤其是唐西奇和詹姆斯身上。湖人近期對太陽一戰，則讓球隊看到防守反彈的可能性。儘管首節仍舊慢熱，但替補上場後防守能量明顯提升，先發球員也逐漸被帶動。該戰太陽第三節僅拿下15分，下半場投籃命中率只有37.5%，三分球更低至27.8%，成為湖人本季少見的高強度防守表現。「對鳳凰城那場，我們做得不錯。」唐西奇表示，「比賽計畫是專注在自己與防守心態上，我覺得我們執行得很好。太陽是聯盟中對抗性最強的球隊之一，我們在那場比賽的防守確實到位。」湖人接下來將展開一段硬仗行程，先前往猶他作客，接著回洛杉磯迎戰快艇，之後再度對上太陽，聖誕大戰則將主場迎戰火箭。在強敵環伺之下，防守能否真正改善，將成為湖人能否維持爭冠水準的關鍵指標。對雷迪克而言，如何讓唐西奇與詹姆斯在攻守兩端都以身作則，將是他上任以來最重要的課題之一。