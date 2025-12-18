我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在2019年率領多倫多暴龍在總決賽擊敗要衝擊3連霸的金州勇士，並奪下總決賽MVP，讓外界對他的歷史地位有了不同的觀點。不過前暴龍後衛梵維利特（Fred VanVleet）近日在播客節目中透露，當時雷納德在奪冠後，曾私下說出「自己歷史地位已經超越洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）」的想法，引發外界討論。梵維利特近日在播客節目《Underground Podcast》中透露，當年在暴龍奪下冠軍的時候，他無意間聽到雷納德在面對冠軍的喜悅情緒時，就是認為「自己比Kobe還強」，也讓梵維利特自己開始重新思考頂尖球星的心理層面，以及身處巔峰時所擁有的絕對自信。梵維利特坦言，這段經歷改變了他看待比賽的方式。「我當時就在想，如果我是他，在那樣的高度，我會怎麼看自己？」他指出，身為實際與聯盟頂尖球員對位的球員，能理解雷納德在那段史詩級表現後，產生這樣的心態。節目另一位來賓、現役休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）則表示，他並不認同單憑一段巔峰表現就能超越布萊恩的歷史地位，但理解雷納德的心境。杜蘭特表示「那樣的季後賽表現，會讓人覺得自己無所不能，這並不是壞事」。他也形容雷納德可能抱持的想法是：「無論把我放在任何年代、任何環境，我都能做到同樣的事情。」本賽季雷納德在快艇出戰15場比賽，繳出場均25分、5.6籃板與3.1助攻，不過他與哈登（James Harden）的組合在本賽季效果甚微，目前快艇僅以6勝20敗排名西區第14。