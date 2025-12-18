儘管當年離開奧克拉荷馬雷霆的決定曾引發巨大爭議，但隨著職業生涯累積多座總冠軍，杜蘭特（Kevin Durant）如今已經能更平靜地回顧那段歷史。近日他在休士頓火箭隊友范弗利特（Fred VanVleet）主持的《Unguarded》節目中，再度談及2016年離開雷霆、轉投金州勇士的原因，並補充了過去較少提及的一項關鍵因素，那就是「進攻體系的限制」。
打得太累了！KD點出雷霆時期陣容結構的致命傷
回憶起在雷霆的歲月，杜蘭特直言當時球隊的陣容結構讓他感到疲憊。他指出當年的雷霆陣容中充斥著大量「功能型球員」，但缺乏全能型球員：「在奧克拉荷馬，我們有很多功能型球員，有人防守很好卻無法自主得分，也有人能投籃卻防守吃力。要讓那樣的進攻體系運轉需要付出巨大努力。雖然我們做得不錯，但真的很辛苦。」
KD加盟勇士的動機很純粹：不想再被包夾
這番談話也再度勾起外界對他2016年自由球員市場決定的回憶。當年杜蘭特在西區冠軍賽率領雷霆取得3：1領先，卻遭勇士逆轉，隨後卻選擇加盟該支73勝的勇士，震撼整個體壇。與柯瑞（Stephen Curry）聯手後，勇士幾乎無人能敵，兩個賽季內奪下兩座NBA總冠軍，一度建立勇士王朝的統治力。
杜蘭特也坦言，勇士的進攻環境對他而言極具吸引力，「金州聯絡我時，我心想，『他們場均能拿120分，我不用一接球就面對區域防守或雙人包夾。』那支球隊讓比賽變得更好看，因為從第一個回合開始你就得全力以赴，否則很快就會被打爆。」
雷霆從KD離隊的廢墟中重生 終於捧上隊史首座金盃
杜蘭特的離隊決定定義了 2010 年代的 NBA 生態，其「漣漪」至今仍能感受得到。雖然他在勇士經歷了最高光的時刻，隨後又在籃網、太陽等隊試圖複製那段魔法，卻都無法再渡燈餅。但回歸初衷，對更高效率、更輕鬆進攻體系的渴望，始終是杜蘭特職業生涯的轉捩點。
對雷霆球迷而言，雖然那次轉身離去充滿苦澀，但也是那次連鎖反應的起點，最終引導雷霆在今年6月如願捧起隊史首座總冠軍金盃，為這段糾葛10年的恩怨寫下了圓滿的終章。
