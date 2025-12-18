我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒NPB歐力士猛牛王牌宮城大彌，今（18）日在大阪舞洲的訓練基地，與球團完成續約儀式，獲得加薪2000萬日幣（約合新台幣400萬），新球季年薪估算為2.2億日幣（約合新台幣4452萬），他在記者會上也喊出，會繼承昔日王牌山本由伸的意志，扛下王牌投手重任，為球隊奪下日本一。歐力士今年戰績74勝66敗3和，排名洋聯第三，自2022年奪冠後，近3年都是奪冠熱門，最終卻鎩羽而歸，「我想為年輕球員樹立一個好榜樣。現階段來說，我們離冠軍還有很長的路要走，所以我希望球隊裡的每個人，都能在明年努力訓練，爭取留在輪換陣容中，最終贏得日本一。」現年24歲的宮城大彌本季為歐力士先發23場，繳出7勝3敗、防禦率2.39優秀成績單，賽季中他飽受背傷困擾，經診斷為背肌拉傷，讓他被移出每周固定先發之外。他透過與監督岸田護溝通，應對傷病問題，才順利完成今年比賽。對於背傷狀況，宮城大彌坦言健康管理將是他關注的重點，「首先，我認為身體狀態是最重要的。如果我能始終保持百分之百的狀態，那麼剩下的就只是技術了。我會專注於提升身體素質。」宮城大彌自入隊第2年就穩定進入先發輪值，曾與山本由伸組成左右護法，幫助歐力士拿到2022年日本一榮耀，下季，他將持續作為王牌投手帶領球隊走向勝利。談到新球季目標，宮城大彌堅定地說，「我想贏下比賽。過去大家覺得我們很強，是因為有吉田正尚與山本由伸在這裡，過去2年似乎也是這樣的狀況，我想證明，即使沒有他們，我也會盡全力帶領這支球隊贏得勝利。」