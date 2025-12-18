我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（圖左）與王子（圖右）因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，爆出不倫戀讓觀眾感到震驚。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

▲宇宙（左三）與粿粿（左二）王子（左四）私下會一起出遊聚會。（圖／粿粿IG ＠meigo.c）

藝人王子（邱勝翊）與粿粿爆出不倫戀，雙方神隱至今，兩人因節目《全明星運動會》漸漸熟識，與紅隊成員宇宙（林思宇）、胡釋安、徐新洋等人過去也時常聚會、出遊。今（18）日宇宙與潘君侖出席《台灣囡仔、讚！》記者會時，被問到私下是否有聯繫？她坦言忙著拍戲目前都沒有聯絡，說：「就讓他們好好處理、面對。」而《全明星運動會》因接連爆出出軌風波，被網友虧是「全明星睏奏會」，宇宙也坦言沒想到會有這樣的變化。宇宙今受訪時被問到聖誕節、跨年行程，她透露今年應該要在劇組中度過，近期忙著拍戲的她，表示與圈內、圈外好友都比較少聯絡，大家都各忙各的，而過去常現身「王子幫」聚會的她，被問到私下是否有關心王子、粿粿？她苦笑說：「還有需要我關心嗎？大家不是都很關心？」坦言私下沒有聯絡了，就讓他們好好處理面對。粿粿與王子因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，在此之前也是紅隊成員的何孟遠（現改名何孟恩），也背叛女友荳荳劈腿采子，引發粉絲譁然，接連爆出劈腿事件，讓網友吐槽是「全明星睏奏會」。對此身為節目成員的宇宙，表示錄影當下大家都很專注在推廣運動、學習運動項目，「當下蠻專注的，也沒有多想之後會有這樣的變化」。而宇宙首度擔任兒少節目主持人，透露原以為輕輕鬆鬆，看完腳本就出發，沒想到錄完後直接曬黑了一階，甚至在沙灘上體驗橄欖球訓練，宇宙透露自己即使脫妝仍努力參與學生們的活動，「過程是很累，但結束回想起來，沒有這樣的節目，我也很難去接觸橄欖球的訓練」。