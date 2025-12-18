美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）正式表態，將不會參加明年3月開打的世界棒球經典賽（WBC）。他在道奇專業媒體《Dodgers Nation》官方社群平台釋出的訪談影片中，親自說明缺席原因，坦言因為當時是第3個孩子的預產期，因此必須陪在老婆身邊。貝茲甚至開玩笑說道「如果那時候我不在家，她會跟我離婚的！」
家庭優先！貝茲幽默談不參賽：老婆說不去陪產就離婚
根據道奇專業媒體《Dodgers Nation》發布的影片顯示，當貝茲被問及是否會再次披上美國隊戰袍時，他明確給出了否定答案：「不，雖然我原本打算參加，但現在沒辦法了。因為那段時間正好是我妻子的預產期，我們要一起迎接第三個孩子。」
身為上一屆WBC美國隊奪得亞軍的核心主力，貝茲的缺席無疑讓不少球迷感到遺憾。不過他也幽默地開玩笑說：「真的很抱歉，但我老婆跟我說，如果那時候我不在家，她會跟我離婚的！」這番「求生欲」滿點的發言也引起現場一陣笑聲。
美國隊游擊、外野仍星光熠熠
儘管缺少了明星戰將，美國隊目前的陣容「星度」同樣驚人。在貝茲近期主力鎮守的游擊位置上，已有堪薩斯皇家隊的威特（Bobby Witt Jr.）以及巴爾的摩金鶯的強打漢德森（Gunnar Henderson）表態參賽。
而在貝茲過往熟悉的外野，預計將由紐約洋基隊的「法官」賈吉（Aaron Judge）、亞利桑那響尾蛇隊的台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）以及芝加哥小熊的新星克羅-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等大牌球星鎮守。
對於道奇隊球迷而言，雖然無法在國際賽場看到貝茲的身影，但這也意味著他能有更多時間陪伴家人，並在休息充足的狀態下完整參加春訓，或許會讓許多明星球員都要參戰經典賽的道奇吃下一記定心丸。
