紐約洋基在美聯東區的長期統治力似乎正逐漸瓦解。隨著多倫多藍鳥與波士頓紅襪戰力大幅提升，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）的被動操盤策略正受到嚴厲檢視。更糟的是，同城死敵紐約大都會正虎視眈眈，準備重演去年的「搶人大戰」，目標鎖定洋基陣中的強打貝林傑。根據最新消息指出，在失去當家一壘手彼特·阿隆索（Pete Alonso）後，大都會已將補強目光轉向貝林傑（Cody Bellinger），傳聞準備開出一份為期6年、總值1.8億美元（約新台幣56.7億元）的大合約。這對洋基來說無疑是再一次的重擊。去年冬天，大都會才剛從洋基手中搶走超級巨星索托（Juan Soto），讓條紋軍團的球迷錯愕不已。如今，若連剛在2025年賽季繳出優異成績的貝林傑也被同城對手挖角，洋基在紐約的「老大哥」地位恐將蕩然無存。紐約知名體育電台《WFAN》的主持人對此局勢砲火猛烈：「如果他（貝林傑）去了大都會，而且只是一份6年的合約，這明明是洋基在財力上絕對能跟進甚至超越的價碼，那真的令人無法接受。大都會去年搶了索托，今年又要搶貝林傑...到那時候，所謂的『洋基光環』到底還算個什麼東西？」貝林傑在2025年賽季交出了亮眼的成績單，整季出賽152場，繳出打擊率0.272、29發全壘打、98分打點以及125的標準化加權得分創造值（wRC+）。他的勝利貢獻值（fWAR）高達4.9，是近年來的代表作之一。對於剛失去阿隆索的大都會而言，貝林傑不僅能填補火力空缺，其能守左外野、中外野甚至客串一壘的多功能性，更是球隊急需的活棋。數據顯示，他在2025年的出局製造值（OAA）高達PR 93，防守功力備受肯定。若貝林傑真的轉投大都會，將意味著洋基在短短兩年內連續失去兩位頂級球星給同城對手，這將成為史坦布瑞納掌權時代最大的恥辱之一。儘管前洋基球員布里頓（Zach Britton）曾緩頰，認為史坦布瑞納並非外界想像的那麼吝嗇，且在球員受傷期間給予極大支持，但球迷對於球團財務的不透明仍感到不滿。面對大都會老闆柯恩（Steve Cohen）不計成本的銀彈攻勢，史坦布瑞納若繼續堅持保守的薪資策略，恐怕只能眼睜睜看著對手在紐約建立新的王朝。