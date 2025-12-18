紐約洋基隊傳出人事異動。根據《紐約郵報》名記者Joel Sherman於今（18）日在社群平台披露，洋基已正式釋出30歲右投威南斯（Allan Winans），目的在於讓其前往日本職棒（NPB）發展，相關動向隨即引發美、日棒球圈關注。
威南斯曾效力勇士 今年轉戰洋基
威南斯於2023年效力亞特蘭大勇士時完成大聯盟初登板，今年賽季季則轉戰洋基，在大聯盟僅出賽3場（其中1場先發），合計投9又1/3局，戰績0勝1敗、防禦率8.68。其MLB生涯累積11場出賽，成績為1勝5敗、防禦率7.48，未能在最高層級站穩腳步。
不過，威南斯在小聯盟的表現則截然不同。美國交易資訊網站《Trade Rumors》引述Sherman的報導指出，威南斯本季在3A共登板21場（18場先發），繳出12勝1敗、防禦率1.63的亮眼成績，展現極佳穩定度與吃局數能力。
威南斯未來可能取得日職
該媒體分析指出，雖然威南斯的平均球速約為90英里（約145公里），並非以火球見長，但其出色的控球能力與長期在小聯盟累積的成功經驗，非常符合日本職棒對外籍投手的需求型態，「若前往NPB發展，幾乎可以確定能夠取得輪值先發位置，並有望成為即戰力投手」。
報導同時提及，近年已有不少投手選擇先赴日本或韓國發展，再以更優渥的條件重返大聯盟。威南斯若能在日本繳出好表現，未來不排除成為下一位『逆輸出』成功案例，在隔年以更有利的合約重返MLB舞台。
隨著洋基正式釋出威南斯，其下一步動向備受關注，是否將成為最新一位踏上NPB舞台的美籍投手，也成為這個休賽季值得追蹤的話題之一。
消息來源：Sponichi Annex
