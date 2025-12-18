我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在休賽季的動向再度成為焦點。根據美國媒體《運動畫刊》報導，堪薩斯市皇家隊曾主動與道奇接觸，討論外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的交易可能性，相關接觸已被證實，引發外界對道奇外野布局的關注。赫南德茲本季效力道奇期間，雖在進攻端仍具長打威脅，但守備穩定度屢遭質疑。隨著新賽季來臨，道奇希望整體戰力再升級，而他的未來定位也成為其他球隊評估補強的切入點。報導指出，皇家是目前浮上檯面的主要追逐者之一。皇家上季在美聯排名第3，本季休賽季已陸續補進多名外野手，包括自由球員湯瑪斯（Lane Thomas）與來自釀酒人的柯林斯（Isaac Collins），外野深度有所增加。然而，《運動畫刊》直言：「在皇家完成上述補強之前，他們就已經與道奇接觸，探詢赫南德茲交易的可行性。儘管道奇具體要價尚未曝光，但皇家仍可能在整個冬季持續與洛杉磯方面保持對話，因為他們迫切需要一名能真正改變打線層級的打者。」該媒體進一步分析指出，儘管新援陸續到位，但皇家尚未獲得一名「足以左右分區爭冠局勢」的關鍵打者，「赫南德茲具備立即影響比賽的火力與經驗，他的加入有機會改寫皇家在中區的競爭格局，而且相較其他明星球員，交易成本預料不會過於高昂。」對道奇而言，是否釋出赫南德茲，將取決於整體外野配置與後續補強方向；而對皇家來說，若能成功促成交易，將是一次具備風險但上限極高的豪賭。隨著冬季會議後續動向逐漸明朗，這筆潛在交易仍值得持續關注。