我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於2026年春天登場，但在棒球風氣最盛的日本，卻傳出令球迷錯愕的消息，比賽將不會在日本無線電視台播出，而是由串流平台 Netflix 獨家壟斷。究竟為何會出現這種局面？一位曾參與WBC創立、熟知大聯盟商業運作的前相關人士直言，這一切都源於 MLB 將日本市場視為「ATM（提款機）」，並急於在大谷翔平的巔峰期將商業價值榨乾。回顧今年8月，Netflix 宣布獲得 WBC 日本地區獨家轉播權，消息一出震撼體壇。過去負責主辦日本賽事並協調轉播的《讀賣新聞》隨後發出聲明，證實主辦方「世界棒球經典賽公司」這次繞過了傳統合作夥伴，直接將包含東京巨蛋賽事在內的所有轉播權賣給了 Netflix。這意味著，過去全家圍在電視機前為日本武士隊加油的景象，可能不復存在。曾任職於《讀賣新聞》文化事業部、並擔任過紐約洋基翻譯的資深業內人士在接受採訪時，一針見血地指出：「MLB認為現在就是棒球人氣的最高峰，而這一切都是大谷翔平帶來的。」他進一步分析大聯盟官方的心態：「他們很清楚，像大谷翔平這樣的球員，未來絕對不會再出現第二個。或許會有第二個山本由伸、第二個佐佐木朗希，但絕對沒有第二個大谷。考量到大谷已經31歲，未來充滿不確定性，MLB 的策略就是『趁現在能賺多少是多少』。」KOTA 氏擁有豐富的日美職棒工作經驗，他提到今年3月道奇與小熊在東京巨蛋舉行的海外開幕戰時，現場的瘋狂景象讓美國人徹底震驚。當時巨蛋旁的周邊商品販售區大排長龍，所有人都搶著購買道奇隊商品。這種驚人的消費力，讓在場採訪的美國ESPN團隊都看傻了眼，讓業內人士感嘆道：「看到那種光景，MLB當局更加確信，日本市場就是他們的ATM。」WBC 當初創立的願景是為了在世界各地推廣棒球運動，但隨著賽事商業價值水漲船高，加上大谷翔平帶來的空前效應，如今的 WBC似乎已從「推廣」轉向了純粹的「獲利」導向，利益永遠是商業運動的第一考量。