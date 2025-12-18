我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒歐力士猛牛左投田嶋大樹今（18）日完成年度合約更改，新賽季年薪由原本的1億日圓調升至1.1億日圓（約合新台幣2223萬元）。除了談及新球季目標外，田嶋也首度公開透露，自己已向球團表達「未來想挑戰大聯盟」的想法，盼能將其列為職業生涯的重要選項之一。現年29歲的田嶋大樹表示，這次向球團提及旅美的念頭，並非代表短期內就會成行，而是希望管理層能理解他的職業規劃與內心想法：「並不是說明年打完就一定要去，而是想讓球團知道，我是抱持著這樣的心態在打球。」田嶋強調，自己思考的重點在於如何持續成長，而美國職棒正是其中一個能讓他挑戰極限的選項。田嶋直言：「如果去美國打球，我能成長到什麼程度？我想把這樣的可能性當作目標來嘗試。」這樣的想法，其實早已在心中醞釀多年。即將迎接30歲球季的田嶋，也坦承近兩年對於「進一步突破自我」的渴望愈發強烈：「大概從兩年前開始，我就很認真在思考要不要往更高層級邁進，也逐漸把美國列入生涯規劃。」他評估，若要挑戰大聯盟，年齡上約在35、36歲前仍有機會，「隨著時間過去，機會只會越來越少，所以只要還有可能，我就想相信自己，努力去嘗試。」田嶋透露，自己在國中時期曾代表日本參加世界級賽事，當時便對海外舞台心生嚮往，這份憧憬在進入職棒後始終埋藏心底，近年再度被點燃。歐力士先後有明星外野手吉田正尚轉戰紅襪，王牌投手山本由伸在2023年季後轉戰道奇。對於田嶋的想法，歐力士球團本部長表示理解：「身為職業球員，有夢想、有目標是很自然的事情。」球團並未否定其志向，而是持尊重態度看待。田嶋本季擔任先發18場，繳出7勝7敗、防禦率3.13的成績，並以2場完封寫下隊內最多紀錄。回顧整個賽季，他坦言自己曾一度迷失方向，但經過不斷嘗試與修正，終於找回投球的節奏與信心：「去年球季結束後，我其實不知道該怎麼投，也不清楚方向。今年一整年不斷嘗試，現在終於看見明確的方向，心裡的迷惘也消失了，感覺自己正往好的方向前進。」田嶋如此總結這個收穫滿滿的賽季。