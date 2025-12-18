效力於日職養樂多燕子隊的強打「村神」村上宗隆，今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟的動向已進入最後倒數，然而他的決定不僅關乎個人前途，更意外成為今年大聯盟三壘手市場的「定海神針」。根據美媒《USA Today》權威記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）指出，包含強打蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）與明星三壘手納許（Nolan Arenado）在內的大咖動向，目前都取決於村上宗隆的最後決定。
村上宗隆成「第一塊骨牌」 簽約結果牽動MLB三壘市場
尼頓蓋爾在YouTube頻道《Foul Territory》中表示，村上宗隆的去向是目前三壘手市場的第一塊骨牌。尼頓蓋爾指出，目前整個三壘手市場猶如排隊等候開獎。由於25歲的村上宗隆具備驚人的長打天賦與年齡優勢，許多急需三壘戰力的球隊都將其列為首選。
這導致生涯累積325轟的蘇亞雷斯必須處於觀望狀態，只能緊盯著村上宗隆在12月23日談判期限前的結果，一旦「村神」決定落腳處，蘇亞雷斯才能看準剩下的空缺位置進行談判。蘇亞雷斯目前的市場價值受到近期表現起伏的影響，儘管在響尾蛇時期表現亮眼，但季中轉戰水手後火力卻不如預期，這使得水手留人的意願極低。
此外，水手本季戰績亮眼，不僅拿下分區冠軍，還睽違24年闖進美聯冠軍賽，但球團對於在休賽季續留蘇亞雷斯的態度卻相當冷淡，幾乎沒有慰留意願，這也進一步削弱了他的身價。
納許受年齡傷病雙重打擊 淪為三壘市場末端選項
另一位受牽連的巨星則是紅雀的納許。這位生涯6度奪下「白金手套」的三連霸全壘打王，雖然具備輝煌履歷，但受到紅雀重建計畫、自身34歲高齡及傷病隱憂影響，其交易動向被排在村上與蘇亞雷斯之後。尼頓蓋爾認為，納許明年春訓甚至可能需要透過實戰表現來向各隊證明健康狀況，因此他的去向將是三壘市場大洗牌中的最後一環。
如今，大聯盟三壘市場的所有焦點，都集中在村上宗隆的最終決定之上。他的一步，或許將牽動整個市場的連鎖反應。
