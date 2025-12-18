棒棒堂男星小煜本月8日公開與妻子言言（李顏言）早在今年9月就已離婚的消息，言言今（18）日則在IG發文，分享自己身材纖細的美照，同時在貼文中吐露心聲。她跟大家推薦英國歌手亨利莫迪（Henry Moodie）的歌曲〈Drunk Text〉（醉後亂訊），坦言聽完這首歌後，「你會開始問自己：我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」由此可看出言言離婚後的孤單心情。
小煜前妻言言現況曝光 離婚3個月吐孤單心境
言言今日在IG發文，跟大家分享亨利莫迪2023年推出的抒情歌〈Drunk Text〉，她直言：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」
言言被歌曲觸動，忍不住吐露自己的想法，「我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？成長，是學會不再按下傳送鍵。這首歌的後勁在於——你會開始問自己：我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」她認為〈Drunk Text〉是一首孤單的求救訊號。
言言身材超火辣 大露纖細螞蟻腰
而言言除了寫下文字，同時也分享自己身穿黑色裙裝的美照。只見言言上半身穿著短版低胸背心，下半身則是搭配略微透膚的黑色長裙，將她的身材曲線嶄露無遺，完全看不出是二寶媽。據悉，言言比40歲的小煜還小7歲，所以今年約33歲左右，還很年輕。
小煜日前則在離婚聲明中寫道，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。」可見兩人並沒有交惡，應是和平離婚，只是身分上的轉換，難免會讓言言感到不習慣。
資料來源：言言IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
言言今日在IG發文，跟大家分享亨利莫迪2023年推出的抒情歌〈Drunk Text〉，她直言：「這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」
言言被歌曲觸動，忍不住吐露自己的想法，「我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？成長，是學會不再按下傳送鍵。這首歌的後勁在於——你會開始問自己：我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？」她認為〈Drunk Text〉是一首孤單的求救訊號。
而言言除了寫下文字，同時也分享自己身穿黑色裙裝的美照。只見言言上半身穿著短版低胸背心，下半身則是搭配略微透膚的黑色長裙，將她的身材曲線嶄露無遺，完全看不出是二寶媽。據悉，言言比40歲的小煜還小7歲，所以今年約33歲左右，還很年輕。
小煜日前則在離婚聲明中寫道，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。」可見兩人並沒有交惡，應是和平離婚，只是身分上的轉換，難免會讓言言感到不習慣。