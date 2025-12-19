我是廣告 請繼續往下閱讀

▲針對球迷發現他刪除了社群媒體上與公鹿相關的內容，字母哥解釋這並非離隊預兆，而是為了轉向低調的生活方式。（圖／美聯社／達志影像）

過去幾週，關於密爾瓦基公鹿的超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞鬧得沸沸揚揚。在因傷缺陣多日後，這位前兩屆MVP於今（19）日首度面對媒體，針對外界對其未來的質疑給出了耐人尋味的回應。他解釋道自己並未參與討論中，不過經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis）有可能在與公鹿討論相關事宜，而這部分是經紀人的個人行為：「我管不住經紀人的談話，也管不住其他球隊去接觸公鹿。」針對報導指稱他正與球團討論未來動向，字母哥堅決否認自己參與其中。他形容自己與經紀人薩拉齊斯（Alex Saratsis）的關係非常特殊，甚至表示經紀人與球隊的對話並不代表他的個人意見，「如果我的經紀人正在和公鹿隊談論這件事，那是他個人的行為，他可以進行任何他想要的對話。」字母哥進一步表示：「說到底，我不是為經紀人工作，是他為我工作。他與球團、其他球員或總管之間的溝通，是我無法控制的。」他強調，自己在賽季期間通常不與經紀人討論籃球或商業合約：「我告訴他，賽季一旦開始就別打給我，讓我專心做我的工作（打球）。」為了進一步說明自己對外界流言的「無能為力」，字母哥甚至幽默地拿妻子的購物習慣來比喻：「我常跟我老婆說：『拜託別再逛Target了。』但她每天醒來還是要去，她對Target上癮了。我管不住她，她是一個成年女性。」安戴托昆波無奈地說道：「同樣的道理，我管不住經紀人的談話，也管不住其他球隊去接觸公鹿。」除了交易流言，字母哥的傷勢也是焦點。他證實自己遭遇了與上賽季類似的比目魚肌拉傷（Soleus strain），自12月4日起便缺陣至今。他透露目前的康復時程預計為4到6周，這意味著他可能要到明年1月才能重返賽場。儘管如此，他仍展現了強烈的競爭心：「如果是總決賽第7戰，我今天就會上場。」針對球迷發現他刪除了社群媒體上與公鹿相關的內容，字母哥解釋這並非離隊預兆，而是為了轉向低調的生活方式。「現在的年輕一代太在意這些細節了。我並沒有刪除所有公鹿隊的東西，我的冠軍獎盃、NBA 盃照片都還在。」他解釋道：「我只是想在未來變得更低調、更注重隱私，這是我保護家人的方式。」在字母哥缺陣期間，公鹿僅取得1勝3敗的戰績，目前以11勝16敗暫居東區第11名。在後里拉德（Damian Lillard）時代，公鹿急需這位核心領袖回歸以挽救頹勢。雖然球團官方否認了任何交易對話，但隨著戰績不振與字母哥語帶保留的回應，這樁交易案恐怕短時間內仍會是全聯盟關注的焦點。