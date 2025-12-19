我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今年休賽季從自由市場挖來前統一獅鐵捕林岱安，按規定提出的25人保護名單中，卻未見昔日王牌江少慶，最終讓統一獅挑走這位受到傷勢困擾的2021年選秀狀元，富邦悍將球團稍早也做出解釋，副領隊林威助表示，主要是考量到其胸大肌撕裂手術評估須非常謹慎，恐影響到其職業生涯，因而做出割捨，對於江少慶離隊一事，雖深感遺憾但也衷心祝福。富邦悍將領隊陳昭如聲明中指出：「對於江少慶被統一獅球團以補償選手方式挑中，悍將球團表示不捨但仍給予最大祝福，感謝江少慶自美返台參加選秀，加入悍將4個半球季以來的付出，雖然期間受傷勢困擾，他持續努力復健沒有懈怠。祝福少慶加入新球團之後，未來一切健康順利。」「針對江少慶選手的整體規劃，我們原本預計安排他於明年下半季逐步復出。」富邦悍將執行副領隊林威助則表示：「大胸肌撕裂手術的案例相對少見，術後回場評估必須非常謹慎，若不慎再次受傷，恐將對其職業生涯造成影響。」「由於25人保護名單人數有限，再加上需納入今年選秀選進之新秀，在名單的抉擇上是相當困難的決定。因此球團在考量明年度及未來戰力規劃等綜合評估後，少慶並未被納入名單中。對於他獲統一挑選，我們深感遺憾但也衷心祝福。」江少慶自2021年返台參與中職選秀，以首輪第一順位進入富邦悍將，效力4季共出賽50場，戰績13勝22敗，主投271.1局、防禦率3.68，每局被上壘率1.28成績單。出生日期：1993年11月10日（32歲）身高體重：183公分、94公斤國籍：台灣最高學歷：文化大學投打習慣：右投右打守備位置：投手旅美層級：克里夫蘭印地安人3A最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）選秀順位：富邦悍將2021年第一輪效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送