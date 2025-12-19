統一獅今（19）日於補償人選中挑中江少慶，坦言強化投手戰力仍是主要目標，攤開江少慶回台4年、累積50場出賽樣本，戰績13勝22敗、防禦率3.68，主因在於2022年表現不盡理想，儘管如此，他的滑球一直都保持在高水準，過去3季揮空率至少都達到31%，2024年短暫復出球速仍可上看150公里，均速也有146公里。
江少慶2021年返台超殺 隔年卻陷入低潮
江少慶2021年返台參與中職季中選秀，獲得富邦悍將首輪第一順位的狀元籤指名入隊，作為即戰力，下半季就在一軍先發12場，拿下5勝2敗，累積69.2局、防禦率僅2.45，每局被上壘率更僅1.02，成績堪比一線洋投。
隔年江少慶卻遭遇亂流成績下滑，但單季先發22場、首度貢獻超過120局，穩穩卡住富邦悍將本土輪值一席。值得注意的是，江少慶2023年儘管因傷於6月23日後就關機，但該季狀況有回穩趨勢，累積64局投球僅被打出63支安打、還飆出63次三振，每局被上壘率也從前一季的1.48降低到1.31。
直球均速有維持住 滑球成最大殺器
根據《野球革命》數據顯示，江少慶2023年受傷前直球均速達148公里，在中職屬於頂尖水準，2024年復出4場小樣本中，直球均速也能維持在146公里。
江少慶屬於標準的3球種先發投手，由50%四縫線直球、搭配30%滑球與20%指叉球組成，第二球種滑球，2023年揮空率高達34.9%，2024年也有31.6%高標，且被打擊率僅.056，是2好球後用來取得三振的武器。
逐漸找回身手卻屢受傷 胸大肌撕裂恐有疑慮？
且江少慶雖於這2年合計僅出賽16場中，就苦吞8敗，但投手獨立防禦率分別為2.77、1.76，顯示其投球內容有逐漸找回2021年下半季巔峰態勢，以目前32歲年紀來看，仍有機率復活，但問題還是在於2024年的胸大肌傷勢復原狀況未明。
胸大肌撕裂傷在棒球運動中相對罕見，過去多出現在舉重、網球項目上，但實際上該肌群卻對投球動作有莫大影響，富邦悍將副領隊林威助稍早也坦言，「大胸肌撕裂手術的案例相對少見，術後回場評估必須非常謹慎，若不慎再次受傷，恐將對其職業生涯造成影響。」顯見其對傷勢有所疑慮。
且回顧江少慶胸大肌撕裂那一球，照畫面、球速與軌跡來看，就正好是投出滑球所致，如今統一獅用補償名額選進江少慶，未來也將動用中職現今唯一的運科部門，全力輔助江少慶走出傷勢陰霾。
資料來源：中職官網、《野球革命》
