我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅今（19）日宣布在林岱安合約中的補償人選，選擇前富邦悍將本土王牌江少慶，引發巨大關注，雖按規定，統一獅明年得沿用江少慶今年破百萬合約，但實際投資金額照計算約落在400萬上下，等於用這筆錢換取江少慶1年實驗期，寄望隊內的投手運科部門，協助他走出傷勢陰霾。江少慶今年實際月薪並無傳言的113.3萬高，但仍是超過100萬、年薪達千萬等級的超級大約，按規定統一獅挑選他作為補償人選，明年得沿用今年薪資，因而江少慶被稱作是統一獅的「千萬福袋」。然實際上，統一獅本次選擇「人＋錢」方案，收到補償金324萬，若再加上林岱安年薪436萬計算，合計多出760萬，等於統一獅新球季約略多花費約400萬，換取江少慶1年實驗期，且這還未計算到，若統一獅當初全力留下林岱安，高機率得加碼留下的成本。中職本土先發投手本就有稀缺性，江少慶過去健康時期，多數時間仍是中職平均水準以上強投，加上統一獅明年本土輪值仍有缺口，用1年投資約400萬補上江少慶，且統一獅還可以藉著江少慶話題性趁勢行銷，目前情況看，與其說是豪賭，更像是合理投資。更何況，統一獅仍有中職現今唯一的投手運科部門，在富邦悍將也坦言是因擔憂江少慶2024年胸大肌傷勢難以完全康復、甚至影響到未來表現之時，統一獅決定押寶江少慶，期望運科部門幫助他走出傷勢陰霾，重拾過去2021年返台，單季ERA+高達151的「外掛級身手」。出生日期：1993年11月10日（32歲）身高體重：183公分、94公斤國籍：台灣最高學歷：文化大學投打習慣：右投右打守備位置：投手旅美層級：克里夫蘭印地安人3A最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）選秀順位：富邦悍將2021年第一輪效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送