中華職棒今（19）日投下了一枚震撼彈，昔日以中職史上最高身價加盟富邦悍將的「慶Baby」江少慶，在自由球員補償制度下，將在下個賽季身披統一7-ELEVEn獅隊戰袍。這位擁有9年旅美資歷、曾飆出159公里火球的阿美族強投，將脫下藍色球衣，在南台灣展開他職業生涯的另一個轉折。值得一提的是，轉隊消息一出，就有網友翻出胡智爲老婆、前中信兄弟啦啦隊女神艾璐曾在社群上表示自己是江少慶粉絲的貼文，讓球迷們笑稱：「江少慶轉獅隊最開心的，可能就是艾璐了！」
✳️中職／統一獅確定選江少慶！成史上最貴補償球員 球團解釋原因了
穀保火球男的美國夢：傷痛與無安打的洗禮
江少慶的棒球起點源於花蓮豐濱，但真正讓他展露頭角的是新北名校穀保家商。高中時期的他，不僅投球最速達148公里，更具備扛起中心棒次的長打火力。2011年，他帶著 25 萬美元的簽約金遠赴美國，加盟克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）。
然而，異鄉夢的開端卻是苦澀的。旅美首年他就因手肘韌帶撕裂被迫動刀，2012年整季報銷。但他並未就此喪志，經歷漫長的復健，他的球速不減反增。2017 年經典賽，他面對強敵荷蘭隊主投4.1局僅失 1 分，讓世界看見了他的壓制力；同年7月，他在高階1A投出台灣旅美球員史上首場「無安打比賽」，寫下歷史新頁。
江少慶投出159公里極速 卻因疫情大聯盟夢碎
江少慶的巔峰時刻出現在2019年。他在3A投出職業生涯最快的159 公里（99 mph）極速，並在該年的世界12強棒球賽中，以中華隊「王牌投手」之姿大殺四方，面對波多黎各與墨西哥展現驚人的三振能力。
當時，大聯盟的舞台已近在咫尺。儘管日職軟銀鷹開出優渥合約，江少慶仍堅持夢想，選擇與底特律老虎簽下合約。可惜命運弄人，2020年新冠肺炎疫情肆虐，小聯盟賽季全面停擺，江少慶在狀況最好的巔峰期被迫待在陪練組，最終無緣登上最高殿堂。
江少慶回台最大硬傷！頻繁進出傷兵名單
2021年，江少慶決定返台，在選秀會上被富邦悍將以第一指名選入，並簽下4.5年、總額6120萬台幣的「天價合約」，打破中職史上紀錄。加盟首季，他繳出2.45防禦率的亮眼表現，證明了自己的價值。
但隨後的兩年，江少慶陷入了與傷病的搏鬥。2023年起，右肘韌帶損傷與2024年的胸大肌撕裂傷，讓他頻繁進出傷兵名單。這名昔日的鋼鐵強投，在富邦的時光雖然留下了「生日當天勝投MVP」與「單場10K」的精彩瞬間，卻也夾雜著傷停的無奈。最終江少慶在富邦悍將4年內，只投了50場，吞下22場敗投。
「慶Baby」轉投統一獅！艾璐昔日曾曬出合照
隨著自由球員補償制度的啟動，統一7-ELEVEn獅隊決定挑走這位強投。對於江少慶而言，這不僅僅是換一球隊，更是職業生涯的一次「重新開機」。統一獅擁有資歷豐富的運科投手教練曾浩哲，對於目前正處於術後恢復期的江少慶來說，接受不同訓練與環境或許是一個能減輕壓力、專注復健並重返高峰的契機。
值得一提的是，統一獅土投胡智爲老婆、前中信兄弟啦啦隊女神艾璐，曾大方曬出在明星賽時與江少慶的合照。當時艾璐在貼文中寫道：「恭喜（少慶）baby勝投。謝謝明星賽的時候，先生的牽線。」這也讓網友笑說：「江少慶轉投獅隊最開心的可能就是艾璐了吧。」
出生日期：1993年11月10日（32歲）
身高體重：183公分、94公斤
國籍：台灣
最高學歷：文化大學
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
旅美層級：克里夫蘭印地安人3A
最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）
選秀順位：富邦悍將2021年第一輪
效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）
生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送
我是廣告 請繼續往下閱讀
穀保火球男的美國夢：傷痛與無安打的洗禮
江少慶的棒球起點源於花蓮豐濱，但真正讓他展露頭角的是新北名校穀保家商。高中時期的他，不僅投球最速達148公里，更具備扛起中心棒次的長打火力。2011年，他帶著 25 萬美元的簽約金遠赴美國，加盟克里夫蘭印地安人隊（現守護者隊）。
然而，異鄉夢的開端卻是苦澀的。旅美首年他就因手肘韌帶撕裂被迫動刀，2012年整季報銷。但他並未就此喪志，經歷漫長的復健，他的球速不減反增。2017 年經典賽，他面對強敵荷蘭隊主投4.1局僅失 1 分，讓世界看見了他的壓制力；同年7月，他在高階1A投出台灣旅美球員史上首場「無安打比賽」，寫下歷史新頁。
江少慶投出159公里極速 卻因疫情大聯盟夢碎
江少慶的巔峰時刻出現在2019年。他在3A投出職業生涯最快的159 公里（99 mph）極速，並在該年的世界12強棒球賽中，以中華隊「王牌投手」之姿大殺四方，面對波多黎各與墨西哥展現驚人的三振能力。
當時，大聯盟的舞台已近在咫尺。儘管日職軟銀鷹開出優渥合約，江少慶仍堅持夢想，選擇與底特律老虎簽下合約。可惜命運弄人，2020年新冠肺炎疫情肆虐，小聯盟賽季全面停擺，江少慶在狀況最好的巔峰期被迫待在陪練組，最終無緣登上最高殿堂。
江少慶回台最大硬傷！頻繁進出傷兵名單
2021年，江少慶決定返台，在選秀會上被富邦悍將以第一指名選入，並簽下4.5年、總額6120萬台幣的「天價合約」，打破中職史上紀錄。加盟首季，他繳出2.45防禦率的亮眼表現，證明了自己的價值。
但隨後的兩年，江少慶陷入了與傷病的搏鬥。2023年起，右肘韌帶損傷與2024年的胸大肌撕裂傷，讓他頻繁進出傷兵名單。這名昔日的鋼鐵強投，在富邦的時光雖然留下了「生日當天勝投MVP」與「單場10K」的精彩瞬間，卻也夾雜著傷停的無奈。最終江少慶在富邦悍將4年內，只投了50場，吞下22場敗投。
隨著自由球員補償制度的啟動，統一7-ELEVEn獅隊決定挑走這位強投。對於江少慶而言，這不僅僅是換一球隊，更是職業生涯的一次「重新開機」。統一獅擁有資歷豐富的運科投手教練曾浩哲，對於目前正處於術後恢復期的江少慶來說，接受不同訓練與環境或許是一個能減輕壓力、專注復健並重返高峰的契機。
值得一提的是，統一獅土投胡智爲老婆、前中信兄弟啦啦隊女神艾璐，曾大方曬出在明星賽時與江少慶的合照。當時艾璐在貼文中寫道：「恭喜（少慶）baby勝投。謝謝明星賽的時候，先生的牽線。」這也讓網友笑說：「江少慶轉投獅隊最開心的可能就是艾璐了吧。」
出生日期：1993年11月10日（32歲）
身高體重：183公分、94公斤
國籍：台灣
最高學歷：文化大學
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
旅美層級：克里夫蘭印地安人3A
最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）
選秀順位：富邦悍將2021年第一輪
效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）
生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送