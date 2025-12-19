我是廣告 請繼續往下閱讀

林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，富邦悍將提出25人保護名單中，未將談約未定的江少慶納入其中，引發外界關注，統一獅最終決定選擇江少慶入隊，球團也給出解釋，表示經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。今年統一7-ELEVEN獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，獅隊於上週五收到富邦悍將25人保護名單，關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手1位及324萬補償金方案。統一獅球團進一步解釋，在上週五收到富邦悍將保護名單，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手，經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年1月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。統一獅總經理蘇泰安對外表示：「關於這次FA補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中少慶加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色。」「雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷，獅隊除了戰力考量外，相信少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。」出生日期：1993年11月10日（32歲）身高體重：183公分、94公斤國籍：台灣最高學歷：文化大學投打習慣：右投右打守備位置：投手旅美層級：克里夫蘭印地安人3A最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）選秀順位：富邦悍將2021年第一輪效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送