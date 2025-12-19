我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒今（19）日公布自由球員（FA）補償結果，引發各界高度關注。統一 7-ELEVEn 獅隊針對捕手林岱安轉戰富邦悍將一案，最終決定採取「錢＋人」方案，從富邦悍將 25 人保護名單外挑走昔日中職最高身價投手「慶Baby」江少慶。面對突如其來的身分轉換，江少慶稍早透過經紀公司正式做出回應，坦言「很意外會是這樣離開」，同時他也感謝統一和富邦的肯定與照顧。針對此次經由補償制度轉投獅隊，江少慶透過經紀公司表示：「其實很意外會是這樣離開，謝謝富邦、謝謝統一。」對於未來的規劃，江少慶強調心態依然專業，不會受到合約變動的影響，「要做的事沒有改變，接下來我就是一樣持續準備好自己，為明年球季努力。」富邦悍將在提出 25 人保護名單時，因與江少慶的續約談判尚未敲定，未將其納入保護範圍，此舉無疑在市場上投下震撼彈。統一獅球團在上週五收到名單後，內部球探與教練團經過數次會議研議，最終達成一致共識，決定網羅這位擁有強大戰力與話題性的球星。統一獅總經理蘇泰安解釋：「獅隊最後選擇江少慶，主要看中他加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色。」針對江少慶近年的傷兵史，蘇泰安抱持正面態度：「雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心。」蘇總更直言，江少慶的加盟除了戰力考量，對球隊行銷、票房及商品面均能帶來正向效益。隨著轉隊程序塵埃落定，統一獅也將獲得 324 萬元補償金。球團表示接下來將與江少慶經紀公司洽談後續合約，江少慶預計將於明年1月正式投入獅隊春訓。出生日期：1993年11月10日（32歲）身高體重：183公分、94公斤國籍：台灣最高學歷：文化大學投打習慣：右投右打守備位置：投手旅美層級：克里夫蘭印地安人3A最快球速：159公里（2019年小聯盟3A）選秀順位：富邦悍將2021年第一輪效力球隊：富邦悍將（2021-2025）、統一獅（2025-）生涯成績：出賽50場、13勝22敗、271.1局、防禦率3.68、WHIP 1.28、220次三振、85次保送