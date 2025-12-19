NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人新秀蒂埃羅（Adou Thiero）近日捲入一起失竊事件，根據多家美國媒體與洛杉磯郡警長辦公室（LASD）證實，上週末有兩名男子涉嫌未經同意取走蒂耶羅名下的一輛SUV，警方隨後循線逮捕嫌犯，其中一人身分引發外界關注，竟是NFL洛杉磯公羊當家外接員納庫亞（Puka Nacua）的親哥哥。

湖人新秀意外登上新聞版面　全因車子被偷了

湖人新秀蒂埃羅本賽季在NBA賽場中並未有多少出賽機會，僅出賽9場，不過卻在近日成為新聞焦點人物，根據美媒報導，他的一輛休旅車遭竊，警方指出後續透過追蹤系統定位至西好萊塢日落大道的One Hotel。員警趕抵現場後發現，嫌疑人已將車輛交由代客泊車，並進入飯店內。警方隨即調閱飯店與周邊監視器畫面，成功鎖定兩名嫌疑人身分，並在不久後將其拘捕。

嫌犯頗有來頭　更是知名NFL球員的哥哥

逮捕的2名嫌犯分別為27歲的羅斯（Trey Rose）與27歲的納庫亞（Samson Nacua）。警方表示，初步調查顯示，納庫亞是在威爾希爾地區取走車輛的人，而羅斯則負責駕駛，2人抵達日落大道後進入飯店。後續2人皆被以「未經車主同意取走車輛」罪名移送偵辦。

根據消息，2名嫌犯也已於當晚獲釋，案件仍在進一步調查中，目前尚不清楚是否已有律師出面為其發言。納庫亞曾與弟弟普卡一同就讀楊百翰大學（BYU），並在2022年落選後短暫效力NFL印第安納波利斯小馬，隨後輾轉於USFL與UFL等次級聯盟發展，現為UFL密西根黑豹成員，過去亦曾因場外衝突遭聯盟禁賽。

