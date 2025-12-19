我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志在IG透露心聲，指出因為被調查，工作全沒了，家人同事都遭受異樣眼光，他點了一首〈大雨〉，反映他的心情。（圖／翻攝自黃明志IG＠namewee）

馬來西亞歌手黃明志今年因捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞的命案，成為案件關鍵人，自11月5日向警方投案後，被警方二度延扣，第一次6天、第二次3天，直至11月13日轉為口頭保釋，並3次延長口頭保釋，最新一次是延長到2026年1月11日。他今（19）日在IG限動上寫道，這段時間可說是人生中的最低谷，工作全沒，家人、同事遭受異樣眼光。他透露，最近收到法院傳來的好消息，也感謝為他說話的人，令外界好奇，究竟官司進度為何。黃明志表示，近期應該是他人生中的最低谷。他說這段時間面臨了前所未有的困境，工作機會全部歸零，還要承受外界的指指點點。最讓他難過的是，連身邊的家人和同事也因此受到牽連，必須忍受他人的異樣眼光。身陷輿論風暴的他，已經很久沒有出門，看著窗外年底雨季的大雨，心情如同天氣般陰鬱，他點播一曲自己的歌曲〈大雨〉，放在IG限動，他說：「這首歌就是我最近的心情。」儘管處境艱難，事情似乎出現了轉機。黃明志表示，昨天收到法院傳來好消息。雖然未詳細說明具體的官司內容，但他表示，過幾天要上法庭，他祈禱：「希望判決跟昨天聽到的一樣。」在貼文中，他特別向這段時間不離不棄的粉絲表達感謝，「各位的祝福和關心我都收到了。還有感謝所有為我說話的人。」回顧整起案件，台灣網紅謝侑芯在10月22日，被發現猝死於吉隆坡金三角悅榕莊酒店客房內。當時同房的黃明志在口供中陳述，兩人當時正在酒店內討論影片拍攝專案。他發現謝侑芯在浴缸內昏迷時，曾嘗試進行心肺復甦術（CPR），但急救無效，他也馬上叫救護車。警方趕抵現場後，在房內搜出約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。黃明志的初步尿液檢測結果，對4種毒品呈陽性反應。隨後案情急轉直下，吉隆坡總警長拿督法迪爾日前宣布，將謝侑芯猝死案轉為援引馬來西亞刑事法典302謀殺條文調查。被通緝後，黃明志一度失聯，在11月5日凌晨赴吉隆坡金馬警區總部投案，被警方二度延扣，第一次6天、第二次3天，直至11月13日轉為口頭保釋，直到11月26日保釋結束，因謝侑芯的報告尚未出爐，黃明志的保釋再延長2週。第3次保釋是延到2026年1月11日。不過根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的毒品尿檢報告從原本的陽性變成陰性，這代表黃明志體內並沒有藥物殘留，因此檢方大機率會撤回該項罪名指控。本月18日開庭時，黃明志因身體不適未能出庭，改由律師代為出面，並向法院聲請擇期再審。律師說明，檢方已收到黃明志的尿液檢驗結果，確認為「陰性」，目前相關請求已獲得法官裁准。