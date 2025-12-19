我是廣告 請繼續往下閱讀

徐玄振《Love Me》難忘吻戲 覺得超有趣

TWICE多賢第一次拍電視劇 與李施優互動成亮點

《Love Me》故事介紹 細膩刻畫家庭關係

▲《Love Me》是多賢首次拍的電視劇，特別感謝拍攝期間，TWICE成員給予的鼓勵。（圖／Hami Video）

年末溫暖療癒韓劇《Love Me》由「愛情劇女王」徐玄振主演，攜手《請回答1988》劉宰明、《天空之城》尹世雅、《以吾之名》張栗、《少年時代》李施優與女團TWICE成員多賢共演。徐玄振透露拍本作的吻戲讓她難忘，「我第一次覺得吻戲可以這麼有趣。」引發觀眾期待。徐玄振在發布會上大方聊起吻戲，直言這次的情感表現完全不同以往，不少愛情場面甚至是由張栗主導、在現場即興誕生，她笑說：「這是我第一次覺得吻戲可以這麼有趣。」她更形容30歲到40歲的愛情像是「帶點辣度的麻辣口味」，情感更濃烈、更成熟。TWICE多賢今年以翻拍台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》的女主角，正式出道當演員，《Love Me》則是她首次挑戰的電視劇，飾演與李施優相識20年的青梅竹馬情侶檔，清新自然的互動成為劇中一大亮點。談到首次拍攝電視劇，多賢坦言既緊張又期待，所幸拍攝期間成員們一路給予她滿滿鼓勵，「從冬天拍到夏天，一直關心我會不會太累，也說一定會準時收看、幫我應援。」讓她獲得很大的力量，也分享因為與李施優在劇中是同齡好友設定，2人私下刻意用半語溝通，慢慢培養出舒服又真實的默契。《Love Me》不只描寫愛情，更細膩刻畫家庭關係的修補與重建。劇中俊京（徐玄振 飾）與弟弟俊書（李施優 飾）、父親鎮浩（劉宰明 飾）在母親意外過世後逐漸疏遠，卻在各自展開新關係的同時，慢慢重新理解彼此。徐玄振形容這個家庭「看似平靜，卻隨時可能失衡」，有爭執、有心酸，也有讓人忍不住微笑的溫柔瞬間，是一個極度貼近現實的家庭縮影。該劇