NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭今（19）日作客鵜鶘，在一度領先達25分的大好情勢下，下半場防守崩盤遭鵜鶘翻盤，最終經延長賽以128：133惜敗，吞下客場之旅的2連敗。目前火箭戰績16勝8敗，雖暫居西區第5，但與第6名的灰狼僅剩0.5場勝差，西區前段班地位岌岌可危。賽後，火箭一哥杜蘭特（Kevin Durant）沈痛發聲：「我可以讓比賽變簡單，但隊友必須想辦法做出正確決策。」
半場開香檳？防守鬆懈成逆轉主因
火箭此役開局順風順水，靠著精湛的進攻一度取得25分領先。然而，領先後的火箭全隊產生鬆懈情緒，第3節被鵜鶘狂轟38分，防守端頻頻漏人；末節防守更是持續探底，讓對手再拿36分。隨著鵜鶘氣勢高漲，火箭手感卻在此時陷入冰點，將原有的優勢揮霍殆盡。
申京陷入「小約基奇」心魔 關鍵時刻選擇惹議
火箭中鋒申京（Alperen Şengün）此役表現成為輿論焦點。自本季與約基奇（Nikola Jokić）對位受挫後，申京似乎陷入了急於證明自己的「心魔」。他近期多次在言論中展現領袖姿態，並排斥被稱為「小約基奇」，這也反映在場上的決策。
末節平手時刻，杜蘭特（Kevin Durant）後場接球先交給申京處理，隨即跑向半場準備接球，然而申京並未將球回傳給頭號球星，而是選擇獨自硬切禁區，在三人包夾下打鐵收場。數據顯示，申京本季關鍵時刻真實命中率僅41%，遠低於杜蘭特的62%，其打法逐漸走向「單打獨鬥」也引發媒體批評。
杜蘭特高效32分無力回天 直言隊友需做出正確決策
杜蘭特全場出戰42分鐘，展現極高效率，15投12中、三分球6投4中，轟下32分7籃板。面對鵜鶘下半場的無限包夾，杜蘭特在延長賽奮力一搏，包括過人暴扣及三分線外造犯規三罰全中追至1分分差。
賽後，杜蘭特情緒低落，並透徹地指出球隊困境：「我過半場就被雙人包夾，我渴望拿球，但在這種情況下，隊友必須打出團隊籃球，讓球運轉起來，而不是原地等我。我可以讓比賽變簡單，但隊友必須想辦法做出正確決策。」
在范弗利特（Fred VanVleet）報銷的情況下，申京固然需要扛起組織重任，但如何認清現實、透過聰明的策應讓隊友變得更好，而非一味追求個人進攻，將是火箭能否在競爭激烈的西區止跌回升的關鍵。
主帥烏度卡執教能力受質疑 關鍵時刻進攻停滯除了球員表現，主帥烏度卡（Ime Udoka）的戰術調度也遭到砲火猛攻。火箭球迷透過自媒體《Steven Adams Stats》直言，火箭在關鍵時刻屢戰屢敗、進攻停滯且打法醜陋，這反映了防守出身的烏度卡在進攻戰術上的匱乏。全場火箭發生18次失誤，且關鍵時刻戰術執行不堅決，讓球迷感到擔憂。
在范弗利特（Fred VanVleet）報銷的情況下，申京固然需要扛起組織重任，但如何認清現實、透過聰明的策應讓隊友變得更好，而非一味追求個人進攻，將是火箭能否在競爭激烈的西區止跌回升的關鍵。