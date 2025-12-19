我是廣告 請繼續往下閱讀

▲15勝的舊金山巨人一哥韋伯（Logan Ｗebb）加入美國隊，補上先發輪值要角。（圖／取自USABASEBALL IG）

WBC世界棒球經典賽明年3月開戰，美國隊來勢洶洶，今（19）日底特律老虎2屆賽揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）、舊金山巨人王牌韋伯（Logan Ｗebb）宣布參戰，美國最缺的先發輪值，頓時補上2位一線強投，不僅震撼世界棒壇，連日媒也感到憂心忡忡，直言「美國過去陣容就很好了，這次他們看起來更是玩真的。」美國隊稍早宣布4名投手加入，除了近2年蟬聯美聯賽揚獎的底特律老虎隊當家王牌史庫柏之外，還有投出全國聯最多224次三振、15勝的巨人一哥韋伯，後援防線方面，聖地亞哥教士火球男米勒（Mason Miller）、紐約洋基終結者貝德納（David Bednar）也加入牛棚陣容中。國際賽最重要的先發輪值上，美國如今擁有2大賽揚強投史金恩茲（Paul Skenes）、史庫柏領銜，3號先發則是韋伯，尤其史金恩茲與史庫柏，正好是今年國聯、美聯的賽揚獎得主，等於美國將2聯盟最強投手齊聚，組成史上最豪華的左右護法。打線方面，除今年4月最早宣布加入的賈吉（Aaron Judge）之外，還有水手全壘打王勞雷（Cal Raleigh）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）2大重砲，另外包含道奇捕手史密斯（Will Smith）、小熊新星「PCA」克勞．阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等人，星度同樣豪華。消息傳出後，不少日本媒體包含「日刊體育」、「週刊女性PRIME」、「東京體育」等各大報，都紛紛發布新聞，評價本屆美國隊的陣容太過豪華，「日刊體育」就於文末表示，「美國隊對於賽事展現極大的誠意。我們迫不及待想看看，日本武士隊會派出怎樣的陣容來迎戰他們。」日本球迷方面，則對於戰況同樣感受到壓力，直言日本想衛冕將遭遇很大挑戰，「這根本是全明星隊了」、「這幾人身價多高阿...好誇張」、「如果日本成功衛冕，含金量真的很高」