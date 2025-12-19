（更新：12月19日21：00）台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，27歲的嫌犯張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，引發全台恐慌。台北市長蔣萬安宣布北捷加強戒備。《NOWnews》記者晚間21：00實際前往未受波及的公館站商圈，四屆皆有巡邏員警之外，共有2處出口有員警持長槍戒備，現場也有廣播聲提醒民眾注意安危。

我是廣告 請繼續往下閱讀
公館站同為綠線　員警現場持槍戒備

今日晚間27歲嫌犯張文先是在台北車站丟擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站附近隨機砍人，至今造成無辜民眾9傷3死。與中山站同為綠線的另一商圈公館捷運站，附近為南台北最知名商圈，又鄰近台大校園，成為重點戒備區域。

《NOWnews》記者晚間21：00實際前往公館站，兩側出站口皆有數位員警巡邏，2、4號出口則有警察持長槍駐地戒備，現場相隔數分鐘，便有站長廣播，提醒民眾注意自身安危之外，遇到不正常人事物也要通報車站人員。

新北市捷運站加強巡邏　現場並無員警持槍駐守

至於同為綠線的新店區公所捷運站，距離事發地台北車站與中山站稍遠，站務人員表示，稍早事發後不久，1號出口對面警察局就有安排人手固定時間過來巡邏，但目前現場並無員警持槍駐守。

▲公館站有不少巡邏員警戒備中。（圖／記者林子翔攝）
▲公館站有不少巡邏員警戒備中。（圖／記者林子翔攝）
▲公館站2號出口，同樣有員警持槍戒備中。（圖／記者林子翔攝）
▲公館站2號出口，同樣有員警持槍戒備中。（圖／記者林子翔攝）
北捷隨機傷人案相關報導：

🔥北捷隨機砍人案4死6傷！乘客心驚「我爸叫我快回家」　站長這樣說

🔥北車、中山隨機砍人！台北馬拉松明天開跑　蔣萬安：全面提升警力

更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。

相關新聞

北捷隨機血案震驚社會！陳宥丞列「4大訴求」不容許治安破口

北捷遭扔煙霧彈！適逢東京沙林毒氣30週年　地鐵攻擊最釀社會恐慌

大張旗鼓喊彈劾卓榮泰、賴清德！她痛批藍白「考驗社會耐性」

結束20年親中社會主義！玻利維亞經濟緊急狀態　新總統欲力挽狂瀾