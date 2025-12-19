台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，27歲的嫌犯張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，根據最新消息造成4死6傷，引發全台恐慌。《NOWnews》記者實際前往未受波及的公館站街訪，除有民眾表示「人潮體感有變少，我爸還叫我們趕快回家！」之外，公館站站長則透露公館站警方配置，也不斷透過廣播，提醒民眾注意自身安危。
公館捷運站高度戒備 民眾：人潮有變少
與中山站同為綠線的另一商圈公館捷運站，附近為南台北最知名商圈之一，又鄰近台大校園，成為重點戒備區域，《NOWnews》實際前往公館站，兩側出站口皆有數位員警巡邏。
就讀台大的張姓男大生與其女友就跟《NOWnews》透露，通常周五公館站晚間21點人潮應該還很多，今天則在新聞出來後，「人潮體感上有變少。」張姓男大生還強調，「我爸還叫我們趕快回家！」
至於另一處忠孝復興、敦化捷運站的東區商圈，根據消息指出，人潮依舊相對擁擠，江姓民眾表示，「有看到很恐怖，（還好）我今天比較晚（去北車），所以沒遇到。」
北捷加強警戒！站務人員回報現況
此外，北捷站務人員則向《NOWnews》透露關於公館站站點的員警配置，除加強人力巡邏外，2、4號出口則有警察持長槍駐地戒備，現場相隔數分鐘，則由站長廣播呼籲，提醒民眾注意自身安危之外，遇到不正常人事物也要通報車站人員，對於人潮狀況則表示，「無個人觀點，相關消息、數據以新聞處為主。」
至於同為綠線的新店區公所捷運站，距離事發地台北車站與中山站稍遠，站務人員表示，稍早事發後不久，1號出口對面警察局就有安排人手固定時間過來巡邏，但目前現場並無員警持槍駐守。
我是廣告 請繼續往下閱讀
與中山站同為綠線的另一商圈公館捷運站，附近為南台北最知名商圈之一，又鄰近台大校園，成為重點戒備區域，《NOWnews》實際前往公館站，兩側出站口皆有數位員警巡邏。
就讀台大的張姓男大生與其女友就跟《NOWnews》透露，通常周五公館站晚間21點人潮應該還很多，今天則在新聞出來後，「人潮體感上有變少。」張姓男大生還強調，「我爸還叫我們趕快回家！」
至於另一處忠孝復興、敦化捷運站的東區商圈，根據消息指出，人潮依舊相對擁擠，江姓民眾表示，「有看到很恐怖，（還好）我今天比較晚（去北車），所以沒遇到。」
北捷加強警戒！站務人員回報現況
此外，北捷站務人員則向《NOWnews》透露關於公館站站點的員警配置，除加強人力巡邏外，2、4號出口則有警察持長槍駐地戒備，現場相隔數分鐘，則由站長廣播呼籲，提醒民眾注意自身安危之外，遇到不正常人事物也要通報車站人員，對於人潮狀況則表示，「無個人觀點，相關消息、數據以新聞處為主。」
至於同為綠線的新店區公所捷運站，距離事發地台北車站與中山站稍遠，站務人員表示，稍早事發後不久，1號出口對面警察局就有安排人手固定時間過來巡邏，但目前現場並無員警持槍駐守。