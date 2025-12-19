我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北車站、東區商圈因位處交通匯集處，晚間傳出北捷隨機砍人案後，人潮依舊壅擠。（圖／記者黃建霖攝）

▲北捷今（19）日發生隨機砍人案，公館商圈晚間21點時人潮現況曝光。（圖／記者林子翔攝）

▲新店區公所站點現況，站務人員透露，駐地員警有額外安排固定時間巡邏。（圖／記者林子翔攝）

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，27歲的嫌犯張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，根據最新消息造成4死6傷，引發全台恐慌。與中山站同為綠線的另一商圈公館捷運站，附近為南台北最知名商圈之一，又鄰近台大校園，成為重點戒備區域，《NOWnews》實際前往公館站，兩側出站口皆有數位員警巡邏。就讀台大的張姓男大生與其女友就跟《NOWnews》透露，通常周五公館站晚間21點人潮應該還很多，今天則在新聞出來後，至於另一處忠孝復興、敦化捷運站的東區商圈，根據消息指出，人潮依舊相對擁擠，江姓民眾表示，此外，北捷站務人員則向《NOWnews》透露關於公館站站點的員警配置，至於同為綠線的新店區公所捷運站，距離事發地台北車站與中山站稍遠，