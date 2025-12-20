我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公鹿管理層目前態度相當強硬。總管霍斯特（Jon Horst）已多次向外界表明，現階段並不打算討論任何關於阿德托昆博的交易方案。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的名字，近期再度成為NBA交易市場的熱門關鍵字。即便因小腿拉傷預計將缺陣約一個月，這位兩屆MVP仍無法避開各種轉隊流言。對此，字母哥本人選擇用幽默方式回應，甚至自嘲「每天醒來都被傳要被交易到不同球隊」，其中就包括灰熊與活塞。在公鹿對暴龍賽前接受媒體訪問時，阿德托昆博談到自己近來被不斷點名的狀況，語氣輕鬆表示：「這大概是我整個職業生涯被討論最多的一段時間了。我在家裡陪小孩，打開電視一看，『Giannis要去曼菲斯灰熊』，下一個畫面又變成『Giannis要去底特律活塞』。」隨後他更開玩笑補上一句：「老實說，我現在大概是聯盟裡最火熱的那個女孩吧，我只是開玩笑的。」隨著交易期限逐漸逼近，聯盟內仍不斷有球隊評估阿德托昆博是否可能成為市場上的超級大物。儘管他本人從未正式提出交易申請，但多支球隊依舊保持高度關注，期待公鹿未來走向出現變化。不過，根據記者Brett Siegel的消息，公鹿管理層目前態度相當強硬。總管霍斯特（Jon Horst）已多次向外界表明，。報導指出，已有球隊主動接觸公鹿詢問可能性，但都迅速遭到霍斯特的明確拒絕。目前看來，字母哥仍是公鹿毫不動搖的建隊核心，至少在2月5日交易大限前，球團並未釋出任何願意鬆動的訊號。不過在NBA，一切都存在變數，未來幾週是否會出現戲劇性轉折，仍值得持續觀察。