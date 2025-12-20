我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辰己涼介休賽季無合約在身，加入九州大分縣的「陸上自衛隊」自主訓練。（圖／取自大分電視台）

樂天金鷲球星辰己涼介，今年季後才隨隊來台參與邀請賽，但今年合約到期的他，近期不僅到九州大分縣參加陸上自衛隊，穿上軍服砍樹，昨日公開活動上，也透露至今尚未收到任何報價，還說有意以二刀流身分來台發展。根據日媒《daily》報導，辰己涼介透露休賽季至今，都還未收到任何球隊報價，並分享穿上整套迷彩服和自衛隊一起砍樹的從軍經過，「與平時就有在做相關鍛鍊的人相比，我完全跟不上他們，但我想展現骨氣給他們看。」大分朝日新聞也特別捕捉到辰己涼介鋸樹的畫面，他則回憶道，「背著20公斤爬山真的超級辛苦。」另外多方日媒也報導，已經有中職球隊收到辰己涼介有意來台發展消息，辰己涼介身邊的親友則表示，如果辰己涼介最終未留在日職，確實有意把台灣當作下一站，而且是以二刀流身分進行，還強調，他近2年休賽季都有固定進牛棚練投，不是說說而已。回顧辰己涼介休賽季無厘頭的行徑，他今年在出賽11場、打擊率創下近4年新低，僅有2成40情況下，向球團表達旅美意願，並遭球團果斷拒絕，後續辰己涼介成為國內自由球員，除體驗從軍生活，還透露都沒有收到任何報價，傳有意來台發展。但實際上，按照規定樂天金鷲球團仍擁有辰己涼介的保留權，得等到樂天金鷲確定不與其續約，辰己涼介才可以獲得完全自由之身，並圓夢來中職發展。