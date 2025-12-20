我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹於今（20）日晚間回到主場，迎戰同樣處於背靠背賽程的聖安東尼奧馬刺，原盼在五連主場的首戰搶下勝利，卻遭馬刺從開賽便全面壓制，馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）替補身分出賽僅21分鐘就攻下26分、最終以126：98輕鬆贏球，拿下2連勝，老鷹則吞下2連敗。老鷹前一戰對夏洛特黃蜂雖在末節急起直追，但仍功虧一簣，本場再度調整陣容應戰。當家後衛崔楊（Trae Young）因右膝負荷管理缺陣，主帥施耐德（Quin Snyder）賽前表示，崔楊預計將在下一場比賽復出。比賽一開始，馬刺迅速進入狀況，外線火力全開，頻頻命中三分球建立領先優勢。老鷹試圖以對攻回應，但攻防節奏始終跟不上對手，首節結束便以19：32落後。進入第二節後，老鷹手感持續低迷，馬刺則穩定輸出，分差一度擴大至24分，半場結束前局勢已明顯傾向客隊。下半場老鷹試圖反撲，強森（Jalen Johnson）多次憑藉個人能力取分，新秀里薩謝（Zaccharie Risacher）也把握空檔命中外線，但馬刺幾乎每一波進攻都有回應，始終不給主隊任何縮小差距的機會。第三節打完，老鷹已以72：102大幅落後。決勝節一開始，馬刺再打一波10：2攻勢後便撤下主力，提前鎖定勝局。老鷹則在比賽後段陸續換下先發，場上形成板凳對決，最終由馬刺輕鬆收下勝利。本場比賽最大亮點，莫過於馬刺狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）的高效表現。文班亞馬此役以替補身分出賽僅21分鐘，便攻下26分、12籃板、3助攻與2阻攻，投籃命中率高達67%，成為比賽勝負分水嶺。老鷹後衛沃克（Nickeil Alexander-Walker）貢獻23分，老鷹方面則由強森拿下17分、11籃板、6助攻，仍難挽頹勢。老鷹接下來將於周一下午迎戰芝加哥公牛，期盼在主場賽程中盡快止敗；馬刺則憑藉這場大勝，在密集賽程中持續穩定輪換與戰力輸出。