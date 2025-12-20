我是廣告 請繼續往下閱讀

巴爾的摩金鶯近年靠選秀累積大量潛能，卻始終無法轉化為實質戰績，球團今年休賽季大刀闊斧，前段時間先用5年1.55億美元（約合新台幣48.8億）搶下自由市場最大咖重砲阿隆索（Pete Alonso），近期再補強先發輪值，一口氣送出農場4名前30大新秀，跟同區的坦帕灣光芒，交易來26歲的火球男巴茲（Shane Baz）。金鶯本次為了獲得巴茲，送出農場4名前30大新秀，排名最高的是第6的今年首輪37順位選進的外野手德布蘭（Slater de Brun），再來是位居第10、11的潛力捕手波迪尼（Caden Bodine）、右投佛瑞特（Michael Forret），最後是30名的快腿歐文（Austin Overn），以及一枚2026年競爭平衡選秀籤。金鶯今年先發表現不佳，輪值中缺乏強力投手是主要原因，26歲的巴茲為前海盜大物，2021年轉戰光芒，但受制於傷勢出賽不多，今年健康出賽31場、主投166.1局都創生涯新高，但整體防禦率4.87，獨立防禦率（FIP）4.37都偏高，ERA+僅有聯盟平均以下的84。儘管巴茲繳出的成績不算太出色，但其本身球威被看好能在大聯盟擔任前段輪值，不僅球速可達100英里，今年166.1局就飆出176次三振，僅被打出158支安打，去年14場先發，更投出ERA+131的出色成績。