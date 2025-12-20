我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭在今年賽季引進杜蘭特（Kevin Durant）後也被視為是奪冠熱門，目前火箭也以16勝8敗暫居先區第5，不過昨（19）日以128：133延長賽不敵紐奧良鵜鶘後，也暴露火箭在關鍵時刻崩盤的老問題，對此主帥烏多卡（Ime Udoka）也為這個狀況作出分析。在昨日對上鵜鶘的比賽中，火箭在一度手握25分領先的情況下慘遭逆轉，寫下本季最令人失望的一戰，更是在決勝階段打出糟糕表現，拱手將勝利送走。對此杜蘭特賽後也直言球隊下半場完全失去原有節奏，強調「這不是我們該有的樣子，但確實發生了。」，儘管火箭本季並非經常揮霍大幅領先，但「收尾能力不足」卻始終困擾著這支球隊，即便休賽季特地引進杜蘭特試圖改善這項缺陷，成效仍有限。根據聯盟定義，火箭在「關鍵時刻」（最後兩分鐘分差5分內）的戰績僅6勝7敗，排名全聯盟第18。此外，火箭延長賽戰績僅1勝3敗，本週兩場延長賽全數落敗，包含週一對金塊與本場對鵜鶘，劇情幾乎如出一轍。此役火箭對上鵜鶘上半場表現亮眼，但下半場卻被對手以88：61徹底壓制，即便杜蘭特轟下全場最高的32分仍無力回天。火箭全場發生20次失誤，關鍵時刻4罰僅中1球，森根（Alperen Sengun）第四節6投僅2中，進攻效率明顯下滑。總教練烏多卡（Ime Udoka）指出，當對手包夾杜蘭特與森根時，其他球員未能有效執行戰術，「球看起來被迫傳出去，但有人顯得猶豫、不敢出手，這是我們面對鵜鶘沒能贏球的關鍵。」除了關鍵時刻的表現不佳，火箭本季面對戰績優於自己的球隊仍未開胡（0勝5敗），而這場敗給僅6勝22敗的鵜鶘，更被視為新低點。火箭雖在主場戰績亮眼，但客場僅8勝6敗，角色球員穩定度不足的問題在壓力時刻被無限放大。