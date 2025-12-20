我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟一段傷心往事，今（20）日終於迎來終章。2019年因藥物過量猝死的前洛杉磯天使強投史凱格斯（Tyler Skaggs），其家人稍早正式宣布與天使隊球團達成民事和解，他們透過律師發表聲明稱：「我們與球團達成保密和解，結束長達6年的痛苦訴訟過程。現在全家都可以專心療傷了。」出於於1991年的史凱格斯，是天使隊內備受期待的年輕左投，卻在2019年球季中的隨隊客場之旅期間，被發現於德克薩斯州一家酒店猝死，事後從他體內被檢測出管制藥品羥考酮、芬太尼與酒精，其中芬太尼藥丸過量，且疑似為假藥，也被法醫認定是致死原因。提供給史凱格斯藥品的，正是時任天使公關主任的凱恩（Eric Kay），他隨即遭到逮捕，販賣管制藥品致人死亡和共謀持有管制藥品意圖販賣而被判處22年監禁，史凱格斯家人也對天使球團提起訴訟，索賠1.18億美元，稱史凱格斯死因在於天使持續僱用「吸毒者、癮君子和毒販」。經過長達6年訴訟期，雙方稍早迎來和解，史凱格斯家人透過律師表示，「我們已與天使隊達成保密和解，結束長達六年的痛苦訴訟過程。現在，我們全家可以專心療傷。」他們最後補充道：「既然真相已在審判中水落石出，我們希望美國職業棒球大聯盟（MLB）能夠盡職盡責地，追究天使隊相關責任，避免未來再有憾事發生。」