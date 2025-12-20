人物／1500元家教到跨國CEO　凱撒蕭俊祥：我找不到工作才創業的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱撒衛浴（Caesar）是台灣品牌，今年12月剛滿40歲。創辦人兼董事長蕭俊祥笑說，他有數百張坐馬桶照片。（圖／記者陳明安攝）

窮到只剩 1500 元，在儲藏室長出的台北夢

40 年一股都沒賣過：凱撒是無價的

▲蕭俊祥是嘉義人，自小在家幫忙做醬菜、醃鹹蛋，笑起來有股純樸感，親和力十足。（圖／記者陳明安攝）

避開紅海的逆向決策：為什麼不進中國，而選越南？

▲1990 年代台灣傳產紛紛西進中國時，只有蕭俊祥選擇到越南。圖為凱撒近年力推的UB整體衛浴。（圖／記者陳明安攝）

億萬 CEO 的捨得哲學：商場不計較、在家愛下廚

▲在蕭俊祥的字典裡，「不計較」是成功的關鍵。（圖／記者陳明安攝）

▲凱撒大力推行「整體浴室」，用材料解決工人的問題，將施工期大幅縮短。（圖／記者陳明安攝）

▲蕭俊祥更耗時 13 年研發電漿滅菌龍頭，強調衛生設備必須與健康息息相關。（圖／記者陳明安攝）

結語：CEO 是被懲罰的人，卻也是最放不下的人

蕭俊祥小檔案



年齡： 66 歲

66 歲 家庭狀況： 已婚、育有 2 女

已婚、育有 2 女 學歷： 東海大學國貿系

東海大學國貿系 現任： 凱撒衛浴創辦人、董事長

凱撒衛浴創辦人、董事長 經典金句： 「CEO 不是人幹的，老闆其實是被懲罰的人。」 「我寧可失去 5 萬塊，也不願為這筆錢失去一個朋友。」 「我不是愛創業，我是因為當初找不到工作才創業的。」



▲凱撒衛浴董事長蕭俊祥小檔案。（圖／記者徐銘穗整理、Gemini AI生成）

在台灣衛浴修繕市場，凱撒衛浴（Caesar,1817）是一個難以忽視的存在。趁著建材展的機會，我們專訪了凱撒衛浴董事長蕭俊祥。他坐鎮在展示間中，談起公司長期穩定的經營表現，臉上沒有太多驕氣，更多的是一種「如履薄冰」的清醒。這位外界眼中的跨國企業巨頭，開場白卻出奇地低調，他說：「時光倒流回幾十年前，剛從軍中退伍的蕭俊祥，因為身為老大的責任感，不捨家裡太辛苦，把當兵領到的薪水大多都留給家裡，只帶 1500 元從嘉義到台北。他笑笑說：「我當兵是預備軍官，又考上國防部當巡迴教官，薪水很不錯。只帶 1500 元是因為但蕭俊祥很快就遭到社會無情的打擊！那時的他，住在台北表哥家狹小的儲藏室裡，在就業市場卻處處碰壁，為了生存，他自恃讀國貿英文還不錯，在報紙刊登英文家教廣告，沒想到學生反應極好，逐漸演變成補習班，賺進人生第一桶金。這段歲月教會他：只要能解決別人的問題，市場就永遠有位置。40 年前帶 1500 元到台北打拚，如今蕭俊祥身價多少？若以凱撒目前股價估算，他光是股票價值就超過 2 億元。面對殷切求解的眼神，蕭俊祥先是「欸！嘿！」笑了兩聲，直言：「私人財務最好不要講，講多講少都不好。」但他隨後感性表示，這 40 年來他一股都沒賣過，因為凱撒在他心中是無價的，最後爽朗笑說：「你可以寫財富自由啦！」當 1990 年代台灣傳產紛紛西進中國時，蕭俊祥做出了一個令同業不解的決定——孤身前往越南。他分析，企業存在的唯一目的就是要獲利，。當時台灣面臨「髒、熱、重」的缺工困境，他選擇在越南紮根，不僅是為了獲利，更是為了保住技術命脈。在蕭俊祥的字典裡，是成功的關鍵。他舉例分享，曾有一位好友因醉酒忘記他已付過款項，再次向他催債，他二話不說直接再拿 5 萬元交給對方，不願爭辯。後來朋友在口袋找到那疊錢，羞愧不已，這份誠信讓他贏得了一輩子的盟友。他認為經營公司亦然，對股東負責，讓凱撒長期維持穩定獲利。「我一輩子從來都不計較！你如果跟我爭什麼，我一定讓你！」這份豁達也延伸到家庭。難以想像這位億萬 CEO 每天回家竟然忙著買菜、炒菜，結婚快 40 年，廚藝好到能辦一桌。蕭俊祥自覺創業初期大部分時間都不在家，對家庭有份虧欠，因此現在只要在家，就會努力分擔家事，將這份「不計較」化為對太太的深情補償。面對物價與工資暴漲，蕭俊祥展現理性的經營邏輯。他指出，，請泥作師傅施工兩個月，工資可能就要 14 萬。因此，凱撒大力推行，用材料解決工人的問題，將施工期大幅縮短。此外，他更耗時 13 年研發，強調衛生設備必須與健康息息相關。訪談最後，問及若能重來，是否還會創業？蕭俊祥苦笑著說：在他眼中，創業者隨時得擔心破產、擔心技術被替代，就像被處罰的人。但他隨即感嘆，這就像王永慶老先生工作到 94 歲，那是一份，公司就像自己的小孩，永遠放不下。