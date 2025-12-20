人物／CEO是被懲罰的人？不讓小孩接班　蕭俊祥認：對她們太殘忍

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭俊祥談接班人，直言「酒量早已不再是標準」。（圖／記者陳明安攝）

CEO 的半夜驚醒：連黃仁勳都害怕的「破產」

▲輝達執行長黃仁勳曾說「每天都擔心公司會破產」，這句話讓蕭俊祥聽了非常有共鳴。（圖／美聯社／達志影像）

公私分明：上市公司是「大家的」，不是「我家的」

父親的疼惜：不想讓女兒受創業的「苦」

▲蕭俊祥。（圖／記者陳明安攝）

未來領航員：接班人可以「一滴酒都不沾」

結語：放手，是為了讓「小孩」長得更大

在凱撒衛浴（1817）董事長蕭俊祥眼裡，成功背後隱藏著巨大的代價。當外界看著凱撒在股市表現穩健，他卻直言：這份清醒，直接決定了他對企業接班的異類決策。蕭俊祥表示，身為負責人必須隨時擔心技術突破導致公司被替代，或是工程做大卻收不到錢。他認為「人無遠慮，必有近憂」，這種深層的恐懼讓他即便身處高位，仍會半夜驚醒。談到接班計畫，蕭俊祥明確表態：。他認為凱撒是上市公司，必須對廣大股東負責，因此接班人必須是。他自信地指出，凱撒近十年獲利穩定，年均 EPS 超過 3 元，在玻璃陶瓷股中屬少見，殖利率優異，許多公家機關都將其視為定存股。為了對投資人負責，他堅持專業經理人制度。蕭俊祥育有兩位女兒，目前都已 40 歲，但他從未考慮讓她們進公司接班。「我覺得這對她們來講太殘忍了，經營企業太辛苦。」 曾看見女兒在財經電視台當小編，月薪僅 3 萬多元，讓他心疼不已，乾脆讓女兒回來跟著他學習投資。這份決定，背後藏著一個父親的保護心態。對於未來的接班人，蕭俊祥認為「酒量」不再是關鍵。他看重的是。他強調，吃苦耐勞是現代孩子最欠缺的能力，接班人必須能承受天大壓力並具有挑戰心，才能在缺工與物價波動的浪潮下，帶領公司開創新局。對於蕭俊祥來說，凱撒就像他親手養大的孩子。然而，他明白真正的愛是適時放手。他寧可在退休後回歸家庭，為太太買菜、炒菜，也不願將子女束縛在壓力巨大的商場中。這份的堅持，是他身為經營者的理性，更是身為父親的溫柔。